新潟八旬獵人與熊生死一搏　臉被抓爛冷靜入彈一槍KO(有片)

新潟八旬獵人與熊生死一搏，臉被抓爛冷靜入彈一槍KO。

日本最近幾乎每天都有野熊襲擊人事件，至今已造成13人死亡。新潟縣新發田市一名80歲獵友會成員，周三(12日)在獵熊過程中遇襲，他與野熊展開生死搏鬥，在負傷的情況下冷靜裝上彈藥，最終開槍擊斃野熊，他鼻骨骨折、臉部與右腿受傷，獲救後接受電視台訪問憶述事件始末。

綜合報道，事發於12日早上7時許，新潟縣新發田市警方接獲報警，表示「柿子樹上發現熊糞和疑似熊抓的痕跡」。狩獵協會和市政府官員驅車搜尋這頭野熊的途中，一名80歲的獵狩協會成員發現一隻身長1.5米的成年野熊。