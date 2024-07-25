新潟溫泉過千元高級花灑頭被換平價貨　洗頭水沐浴露連梳都唔放過(有片)

日本新潟縣三條市一間溫泉館近日發現館內一個價值3萬日圓(約1500港元)的高級花灑頭被盜，並換成平價花灑頭，此外，洗頭水、沐浴露和化妝水，就連梳等物品亦不翼而飛。溫泉已於本月19日在社交平台發布公告，呼籲客人停止偷竊行為，並表示將嚴肅處理類似事件，今次事件已報警處理。
綜合報道，溫泉館「いい湯らてい」(Iiyuratei)的公告表示，職員於本月11日發現館內花灑頭被盜，高級的花灑頭更被換成平價普通的花灑頭。館方指，被偷的花灑頭原本安裝在比較隱蔽的淋浴間，每個價值3萬日圓，可進行4段水流調節，館內26個淋浴間中其中6個安裝了這款花灑頭，現時餘下的高級花灑頭已移至較顯眼的淋浴間。
100把梳偷剩20個 因此停止借用
除了花灑頭外，洗頭水、沐浴露和化妝水等物品也疑似遭偷竊。溫泉設施在公告中指出，由於少數人的不當行為，可能會導致館方無法繼續提供這些服務。館方表示，原先館內1年內會準備100個棕色梳子放置男女浴室中，借給客人使用。但疑似因盜竊行為太頻繁，被偷到只剩20個，因此已於今年4月停止提供。館方強調，館內物品的盜竊行為屬於犯罪，呼籲客人務必停止這種行為，館方將嚴肅處理此類事件。目前溫泉館已將這些高級花灑頭移至浴池等較為顯眼的位置，並報警處理，警方正以盜竊案件調查中。