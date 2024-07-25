新潟溫泉過千元高級花灑頭被換平價貨　洗頭水沐浴露連梳都唔放過(有片)

日本新潟縣三條市一間溫泉館近日發現館內一個價值3萬日圓(約1500港元)的高級花灑頭被盜，並換成平價花灑頭，此外，洗頭水、沐浴露和化妝水，就連梳等物品亦不翼而飛。溫泉已於本月19日在社交平台發布公告，呼籲客人停止偷竊行為，並表示將嚴肅處理類似事件，今次事件已報警處理。

綜合報道，溫泉館「いい湯らてい」(Iiyuratei)的公告表示，職員於本月11日發現館內花灑頭被盜，高級的花灑頭更被換成平價普通的花灑頭。館方指，被偷的花灑頭原本安裝在比較隱蔽的淋浴間，每個價值3萬日圓，可進行4段水流調節，館內26個淋浴間中其中6個安裝了這款花灑頭，現時餘下的高級花灑頭已移至較顯眼的淋浴間。