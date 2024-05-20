新生兒黃疸｜5日大嬰天台暴曬半個鐘亡 家人︰醫生叫嘅

女嬰因在烈日下暴曬了30分鐘死亡。(互聯網)

印度一名僅5日大的女嬰，被家人中午時分置於烈日之下30分鐘死亡。家人事後表示因按醫生建議行事。涉事醫生據報已因怕被追究而逃走。

事發在本月15日，《印度時報》報道，居於該國北方邦邁恩普里縣(Mainpuri)一村落的女子Rita Devi，在醫院Sri Sai Hospital剖腹誕下女兒5日後，女兒身體出現狀況，院內一名醫生建議女嬰家人讓女嬰曬太陽半小時。

家人遂於當日上午11時10分，把女嬰帶上醫院天台，任由她「生曬」，半小時後將她帶回院內，但沒多久驚見女嬰已經死亡。