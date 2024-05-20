新生兒黃疸｜5日大嬰天台暴曬半個鐘亡 家人︰醫生叫嘅

印度一名僅5日大的女嬰，被家人中午時分置於烈日之下30分鐘死亡。家人事後表示因按醫生建議行事。涉事醫生據報已因怕被追究而逃走。
事發在本月15日，《印度時報》報道，居於該國北方邦邁恩普里縣(Mainpuri)一村落的女子Rita Devi，在醫院Sri Sai Hospital剖腹誕下女兒5日後，女兒身體出現狀況，院內一名醫生建議女嬰家人讓女嬰曬太陽半小時。
家人遂於當日上午11時10分，把女嬰帶上醫院天台，任由她「生曬」，半小時後將她帶回院內，但沒多久驚見女嬰已經死亡。
涉事女嬰疑患「新生兒黃疸」
事件令當地民眾譁然，女嬰家人指責醫生嚴重疏忽，但涉事醫生隨即已「逃離」醫院。當地衛生部門稱正調查事件，強調查明後懲處相關人士。報道提到，有當地醫療專家稱，曬太陽是處理「新生兒黃疸」(neonatal jaundice)的常見做法，但必須謹慎行事，尤其是在高溫期間，故相信在事件不幸死亡的女嬰患有初生兒黃疸。
本港衛生署「新生嬰兒黃疸」小冊子資訊︰
新生兒黃疸｜會否影響健康？如何治療？
根據本港衛生署網站資料，新生嬰兒黃疸是一種常見情況，由於嬰兒身體積聚過多的膽紅素而產生的現象， 患者的皮膚及眼白會呈現黃色。嬰兒出生後，所需的紅血球數量比胎兒期少，因此紅血球分解會暫時增加，並產生膽紅素。由於初生嬰兒的肝臟未完全成熟，不能及時處理積聚的膽紅素，便會出現「新生嬰兒黃疸」。
新生嬰兒黃疸一般會在出生後第二至第三天出現。大約到兩至三個星期，嬰兒的肝臟能有效地處理膽紅素，黃疸便會減退。對大部分的寶寶來說，新生嬰兒黃疸不會影響健康。但若膽紅素達至甚高水平，便有可能損害嬰兒的腦部。
新生兒黃疸｜曬太陽可治療黃疸？
一旦發現寶寶有黃疸，應確保寶寶有足夠的奶量，避免脫水。由於黃疸在出生後的首數天會持續上升，因此出院後要盡快帶寶寶到母嬰健康院或家庭/兒科醫生跟進黃疸。
醫生會安排跟進嬰兒的情況，如有需要，寶寶會被轉介往醫院接受檢查。很多嬰兒都無須接受治療，隨着肝臟慢慢成熟，黃疸便會漸漸消失。不過，當膽紅素過高或急速上升時，嬰兒便要到醫院接受適當的治療，例如光線治療，俗稱「照燈」。署方強調，曬太陽不是減輕黃疸的適當方法，治療黃疸須在醫護人員監察下進行。