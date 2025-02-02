新發現小行星如足球場大 2032年這個日子若撞地球 足以毀滅城市

科學家表示，一顆新發現且幾乎有一個足球場般大的小行星，有大於1%的機率，在2032年撞向地球。這樣的撞擊有可能巨大破壞，足以毀滅整個城市，科學家正密切觀察，但毋須過度驚慌。

美國加州非牟利組織「行星學會」(The Planetary Society)首席科學家貝茨(Bruce Betts)表示，現階段的做法是「讓我們非常注意，讓我們投注盡可能多的資源來觀察」這顆小行星。

小行星直徑是多少？

位於智利的柳樹天文台(El Sauce Observatory)去年12月27日發現這顆代號2024 YR4的小行星，天文學家根據亮度估算它的直徑有40米至90米。