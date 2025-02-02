新發現小行星如足球場大 2032年這個日子若撞地球 足以毀滅城市

科學家表示，一顆新發現且幾乎有一個足球場般大的小行星，有大於1%的機率，在2032年撞向地球。這樣的撞擊有可能巨大破壞，足以毀滅整個城市，科學家正密切觀察，但毋須過度驚慌。
美國加州非牟利組織「行星學會」(The Planetary Society)首席科學家貝茨(Bruce Betts)表示，現階段的做法是「讓我們非常注意，讓我們投注盡可能多的資源來觀察」這顆小行星。
小行星直徑是多少？
位於智利的柳樹天文台(El Sauce Observatory)去年12月27日發現這顆代號2024 YR4的小行星，天文學家根據亮度估算它的直徑有40米至90米。
12月31日，美國太空總署(NASA)的署理行星防衛官法斯特(Kelly Fast)接獲這顆小行星的報告，它被判斷為「應予關注物體」。
小行星於2032年撞向地球的機率是多少？
此後，2024 YR4的風險評估等級持續上升。國際小行星預警網(International Asteroid Warning Network，IAWN)也在今年1月29日發出備忘錄。根據NASA噴氣推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory)最新計算，這顆小行星有1.2%的機率，在2032年12月22日撞向地球。
推測小行星將在哪些地方發生爆炸？
IAWN的備忘錄指出，若2024 YR4真的撞上地球，可能發生爆炸的地點包括東太平洋、南美洲北部、大西洋、非洲、阿拉伯海和南亞等地的上空。貝茨則指，若爆炸發生在巴黎、倫敦或紐約的上空，「基本上會徹底摧毀整座城巿和周圍一些地區」。但科學家也強調，人們有充分時間來準備如何應對。
小行星改道任務
NASA的「雙小行星改道測試」(DART)任務，曾在2022年成功用一個太空飛行器將一顆小行星撞致偏離其軌道。帶領這任務調查工作的約翰霍普金斯應用物理實驗室(Johns Hopkins Applied Physics Laboratory)行星天文學家里夫金(Andrew Rivkin)表示：「我看不出有何原因這次不會(再度)成功。」
據了解，現在較大的問題是，一些主要國家是否在其國土不受威脅的情況下，願意為小行星改道任務提供資金。