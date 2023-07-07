新社交app Threads閃破千萬下載 質素捱轟 乘虛而入攻Twitter恐難持久

Facebook母公司Meta昨在全球100個地區，推出被稱「Twitter殺手」、主打文字貼文及討論的社交媒體app Threads，短短7小時下載量已破1,000萬。各地名人包括本港藝人亦急不及待搶玩Threads，走勢之凌厲令Meta周三股價創17個月新高。然而單靠在Twitter處於用戶不滿高峰期「乘虛而入」，Threads並非十拿九穩。英媒指不少人玩了5分鐘便「走夾唔唞」重投Twitter懷抱，原因之一是「太多bug」。

朱克伯格

Threads氣勢如虹，Meta CEO朱克伯格11年來首度於Twitter發帖「挑機」，發布有兩個蜘蛛俠的迷因(meme)，揚言Threads用戶定會超越Twitter的4.5億，甚至達10億。Twitter早前因限制用戶每日瀏覽量及會員付費制度等，惹用戶不滿，跟Twitter相似的Threads正好乘虛而入。Threads特點包括主打文字互動，帖文字數限制於500字，亦可分享相片及最長5分鐘影片。Threads設有類似Twitter「retweet」的轉發功能，可將他人帖文轉發在自己版面上。本身已有IG帳號者，可直接在IG在創建Threads帳戶，毋須重新申請。Threads設有認證帳戶的「藍剔」制度，目前免費，app內暫亦無廣告。

用戶紛稱太多bug 功能太少 Threads一出立即吸引各地名人試玩，外地包括地獄廚神Gordon Ramsay、明星Shakira及Mark Hoyle等，本港則有藝人如姜濤、呂爵安、魏浚笙及李駿傑等。其中李駿傑7分鐘內5度出Threads，再以「玩完」作結。無獨有偶的是外國不少人真的匆匆「玩完」Threads。英媒以「人人試玩Threads 5分鐘後跑回Twitter」為題，稱很多的人指Threads太多bug及功能不夠。亦有網民批評Threads上的Timeline凌亂、切換帳戶程序複雜、要用戶人手批核追隨者。

馬斯克