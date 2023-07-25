新聞拆解｜成立17年Twitter改名為「X」分析員：馬斯克想發展成微信

有17年歷史的Twitter從社交網消失，品牌名稱改為「X」，深入民心的藍鳥標誌也成絕響。老闆馬斯克的官方帳號商標已成「X」，工人也在周一拆下公司三藩市總部的Twitter商標，但因工程未有向當局申請，警方到場後工人須暫停拆卸。用戶對藍鳥的消失感傷心不捨，分析員和品牌專家認為Twitter這個品牌價值40億至200億美元(約312億至1,560億港元)，馬斯克卻一手摧毀。

Twitter與X｜tweet和retweet現代辭彙也消失

Twitter在美國和日本流行，馬斯克去年10月斥資440億美元(約3,432億港元)收購Twitter，他大刀闊斧裁員，減省開支為公司止血。他周日突然貼文宣布告別Twitter和藍鳥，並將公司改名為X，令外界驚訝，很少老闆會將一個街知巷聞的品牌完全摧毀。Twitter原有網站和應用程式周一起陸續改用具型格的X標誌，連帶該品牌附帶的貼文名字tweet和代表轉發的retweet現代辭彙也消失，那是不少名人、政治人物和其他人用來與大眾溝通字眼，剎那間這些流行文化用字卻不見了。