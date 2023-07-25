新聞拆解｜成立17年Twitter改名為「X」分析員：馬斯克想發展成微信

有17年歷史的Twitter從社交網消失，品牌名稱改為「X」，深入民心的藍鳥標誌也成絕響。老闆馬斯克的官方帳號商標已成「X」，工人也在周一拆下公司三藩市總部的Twitter商標，但因工程未有向當局申請，警方到場後工人須暫停拆卸。用戶對藍鳥的消失感傷心不捨，分析員和品牌專家認為Twitter這個品牌價值40億至200億美元(約312億至1,560億港元)，馬斯克卻一手摧毀。
Twitter與X｜tweet和retweet現代辭彙也消失
Twitter在美國和日本流行，馬斯克去年10月斥資440億美元(約3,432億港元)收購Twitter，他大刀闊斧裁員，減省開支為公司止血。他周日突然貼文宣布告別Twitter和藍鳥，並將公司改名為X，令外界驚訝，很少老闆會將一個街知巷聞的品牌完全摧毀。Twitter原有網站和應用程式周一起陸續改用具型格的X標誌，連帶該品牌附帶的貼文名字tweet和代表轉發的retweet現代辭彙也消失，那是不少名人、政治人物和其他人用來與大眾溝通字眼，剎那間這些流行文化用字卻不見了。
Twitter與X｜分析員：一個時代終結 發展成微信
市場研究公司Insider Intelligence分析員稱，「這是一個時代終結，並發出明確的訊息，就是有17年歷史的Twitter已成過去，不會回來。」他指馬斯克自收購開始已表明要將Twitter變成平台X，Twitter早已是空殼。馬斯克收購Twitter和改名，目的是要將其發展成包羅萬有的應用程式，像中國的微信，集合影片、聊天、短訊、串流和付款的功能。業內人士對X的前景並不肯定，稱馬斯克的支持者會慶祝品牌重塑，但對很多用戶和廣告商來說是沮喪的一天。自馬斯克推裁員等改革以來Twitter已開始流失用戶，而廣告商會否回流，要視乎重塑品牌是否成功。
Twitter與X｜用戶：自私決定 「你會將可口可樂改名嗎？」
自2009年起使用Twitter的Hannah Thoreson說，「我不感驚訝，但這是一個非常自私決定。」她解釋有不少小商戶、非牟利機構和政府部門等多年來依賴Twitter與大眾溝通，「網站和卡片」都印有Twitter標記，這要花時間和金錢更改，而且X對公眾來說仍陌生。她不能理解，就像無人會將可口可樂(Coca-Cola)改名。繼朱克伯格的Meta公司推Threads與Twitter打對台後，短片平台TikTok也搶佔市場，將如Twitter推出1,000限字的純文字帖功能。