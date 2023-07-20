新聞拆解｜百歲外交老手基辛格晤習近平 充當中美談判背後管道

美國前國務卿基辛格突然抵北京訪問，並與國家主席習近平會晤，美國強調他此行是私人到訪中國，但分析家認為他是中美談判的「背後管道」，今次訪華助中美關係回暖。5月剛滿100歲的基辛格與中國淵源甚深，中國1970年代打破外交孤立，他扮演重要角色。

基辛格訪華｜1970年代助中國打破外交孤立

英國廣播公司(BBC)報道，基辛格周一抵達北京，見習近平前，先後與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，以及國防部長李尚福會面，後者目前遭美國制裁，而中美的軍事關係仍未恢復正常。美國高官包括國務卿布林肯、財長耶倫和氣候特使克里最近先後到訪中國，努力令中美關係「復常」，但僅布林肯獲習近平接見，可見基辛格與中國關係密切。美國國務院官員本周稍早稱，知道基辛格訪華，布林肯6月訪北京時，中國官員已知會他。該官員未有透露華府有否介入基辛格訪華之旅。

基辛格訪華｜到訪中國超過100次

雖然基辛格當官時名聲在亞洲部分地區受爭議，如越戰，但他協助中國打破國際孤立令他與中國關係友好。1971年美國與中國尚未有官方外交聯繫，基辛格秘密到訪北京，為時任總統尼克遜訪問中國作安排。尼克遜翌年到中國與領導人毛澤東會晤，為中美外交關係正常化開路，也促使中國對世界開放。中方稱，自那之後，基辛格到訪中國超過100次。