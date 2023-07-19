新聞拆解｜美國士兵突闖北韓　拜登政府措手不及陷危機

美國士兵失驚無神闖入北韓事件，將美國總統拜登政府殺個措手不及，他2021年上台後，北韓絕對不是他施政首要任務之一，但一名士兵昨闖境被北韓扣留，可能演變成兩國一場危機，這是拜登政府一直避免的。
美兵闖北韓｜美軍核潛艇訪釜山挑動北韓神經 平壤添談判籌碼
北韓最近常試射導彈又致力研發先進核武，與美國和南韓較勁。美軍攜核彈頭的「肯塔基號」戰略核潛艇周二才抵釜山，是40年來首有美國核潛艇訪南韓，以標誌美韓聯盟70周年，並震懾過去幾年試射超過100枚導彈、甚至威脅美國本土的北韓。這已挑動北韓神經，今晨向東海發射2枚短程彈道導彈回應。美朝關係已緊張，現卻發生美軍越境事件，英國廣播公司(BBC)指雖不知該士兵的動機，卻給了北韓領導人金正恩新的談判籌碼，與美國交涉。若那名士兵非自願被扣留，拜登將面對輿論壓力被逼與北韓談判，尋求該士兵獲釋，北韓亦會利用今次事件在國內作政治宣傳。
美兵闖北韓｜拜登上台後冷待 金正恩獲新方法引注意
美國前總統特朗普任內與金正恩會面建立和暖關係，2018年6月新加坡的「普金會」是美國與北韓領導人首次會晤。特朗普翌年更歷史性到訪南北韓非軍事區，獲金正恩歡迎並跨過邊界進入北韓，成為國際焦點。同年稍後，兩人又在越南舉行第二次峰會。惟美朝關係並未有大進展，但北韓少了針對美國的講話。拜登上台後沒有延續特朗普與北韓打交道的外交政策，改為強化美國與南韓的同盟關係，以抗衡中國在區內的影響力。
BBC稱，現在美兵闖入北韓，令金正恩獲得新方法逼使美國「注意」他，更可以令美國在國際舞台上尊重北韓。美軍被北韓扣留必定引起國際關注。美國如果不能速戰速決這個剛開始的危機，其政治對手必拿來證明他在國際舞台的勢力有限。但若拜登強勢回應事件，必令朝鮮半島現時緊張局勢升級，而美軍資源目前已因烏克蘭戰爭變得緊絀。
美兵闖北韓｜前北韓官員：北韓樂意讓美國失面子
北韓前駐英國公使、現時為南韓議員的太永浩表示，北韓似乎會很開心有機會「讓美國沒面子」，因事件在肯塔基號核潛艇抵南韓同一天發生。他估計北韓不會釋放闖境的美軍陸軍二等兵特拉維斯·金(Travis King)，那是來自技術上仍在交戰敵國的士兵，他自願向北韓投降。