新聞拆解｜美國士兵突闖北韓　拜登政府措手不及陷危機

美國士兵失驚無神闖入北韓事件，將美國總統拜登政府殺個措手不及，他2021年上台後，北韓絕對不是他施政首要任務之一，但一名士兵昨闖境被北韓扣留，可能演變成兩國一場危機，這是拜登政府一直避免的。

美兵闖北韓｜美軍核潛艇訪釜山挑動北韓神經 平壤添談判籌碼

北韓最近常試射導彈又致力研發先進核武，與美國和南韓較勁。美軍攜核彈頭的「肯塔基號」戰略核潛艇周二才抵釜山，是40年來首有美國核潛艇訪南韓，以標誌美韓聯盟70周年，並震懾過去幾年試射超過100枚導彈、甚至威脅美國本土的北韓。這已挑動北韓神經，今晨向東海發射2枚短程彈道導彈回應。美朝關係已緊張，現卻發生美軍越境事件，英國廣播公司(BBC)指雖不知該士兵的動機，卻給了北韓領導人金正恩新的談判籌碼，與美國交涉。若那名士兵非自願被扣留，拜登將面對輿論壓力被逼與北韓談判，尋求該士兵獲釋，北韓亦會利用今次事件在國內作政治宣傳。