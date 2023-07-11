新聞拆解｜Threads用戶迅速破1億 Twitter前景堪憂

美國社交網新寵Threads推出僅5天，用戶人數周一已衝破1億，打破近期大熱的聊天機械人ChatGPT兩個月才達此標的紀錄。反觀Threads的競爭對手Twitter，近數月的流量早已因連串改革舉動而下挫，最近數天跌勢加劇，反映Threads對其業務的威脅。輿論認為Twitter前景堪憂，未知其有何招數扭轉劣勢。

實測Threads和Twitter貼文回應

曾登上美國首富的馬斯克在差點要對薄公堂下鉅資收購Twitter，甫入主便大幅裁員減開支，又開源推藍剔認證用戶收費，最近則暫時限制用戶閱讀帖文數量，進一步令用戶不滿。互聯網基建公司Cloudflare和網站分析公司Similarweb的互聯網流量數據顯示，Twitter的流量數月來早已呈下滑趨勢，但下跌速度最近數天加劇，他們指這似乎反映Threads的受歡迎，大量用戶從Twitter遷移該平台。Cloudflare數據顯示，Twitter的流量於今年1月排32位，翌月跌至34位之後，在春季大部分時間於35位和37位之間徘徊，但7月開始受歡迎程度大跌至40位。Similarweb分析員指出，上周四和上周五Threads推出頭兩天，Twitter流量較前一星期的同日減5%，與去年7月6日和7日則下跌11%。

互聯網觀察組織Stanford Internet Observatory負責人Alex Stamos實測Threads和Twitter的貼文回應。他上周六稱，做了一個「不科學的測試」，於Twitter、Threads和Mastodon(另一競爭對手)發布相同的帖文，測試在23小時內帖文的回應。結果發現在Threads的互動較Twitter為多，包括按讚和回應。曾任Facebook首席安全官的Stamos於Twitter擁有逾10萬追蹤者，Threads的追蹤者為其十分一。

