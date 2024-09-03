新西蘭下月加旅遊稅　增2倍至近500港元

遊客到新西蘭觀賞美景也是有價的。新西蘭政府宣布從10月1日起增加國際遊客的旅遊稅，從35新西蘭元(約169港元)增加近2倍至100新西蘭元(約483港元)。新西蘭旅遊部長Matt Doocey稱，國際遊客到新西蘭遊玩也對當地社區帶來負擔，包括基建設施的額外承受壓力，以及增加了保育景點的維修費。旅遊稅確保遊客對他們所享受的公共服務及高質體驗作出貢獻。

新西蘭｜同時增加簽證收費至1600港元

新西蘭的國際遊客保育及旅遊稅(International Visitor Conservation and Tourism Levy、IVL)於2019年起推行，目的是「幫補」新西蘭環境保護費用。根據當局數據，國際遊客在2023年3月至2024年3月於新西蘭的花費超過110億新西蘭元(約531億港元)。當局並不認為提高旅遊稅會「趕客」，有信心新西蘭仍吸引遊客，與澳洲和英國等地相比依然具競爭力。惟當地旅遊業協會稱，新西蘭旅遊業疫後復原已落後世界其他各地，增加旅遊稅只會進一步削弱國際競爭力。該協會預測新措施會導致到訪遊客減少4.8萬人次，減少2.73億新西蘭元(約13億港元)遊客開支。