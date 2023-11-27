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國際
2023-11-27 14:28:00

新西蘭全球首創世代禁煙法例　為稅收將廢除

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新西蘭全球首創世代禁煙法例，為稅收將廢除。(網上圖片)

新西蘭全球首創世代禁煙法例，為稅收將廢除。(網上圖片)

新西蘭去年通過全球首創的法案，20091月之後出生的公民禁止購買煙，連英國亦仿傚推動的漸進式禁煙，但由於受到稅收影響，執政的新西蘭國家黨不得不妥協廢除相關修正案。

健康機構：煙草利潤以犧牲新西蘭人性命作為代價。(網上圖片)

健康機構：煙草利潤以犧牲新西蘭人性命作為代價。(網上圖片)

綜合報道，紐西蘭「世代禁煙」（Smoke-free generation）法案原定於20247月開始實施，不過，執政黨為了對現減稅承諾，考慮重新引入外國投資者購買房地產來補足稅收，結果遭到在野的新西蘭優先黨拒絕，這使執政黨另尋稅收途徑。新西蘭新任財政部長Nicola Willis表示，組成聯合政府的優先黨和其他夥伴都堅持廢除「世代禁煙」的規劃，執政黨最終和對方達成協議，將在20247月之前取消「去尼古丁化、減少香菸零售店、世代禁令」等修正案。他指，若實施無煙法案會讓新西蘭稅收減少10億新西蘭元（折合約47.25億港元）。總理盧克森（Christopher Luxon）亦強調，假如照原定計畫推動，可能會出現煙草黑市，並且讓集中香煙售賣的商店成為犯罪目標，政府未來將透過教育和其它政策來降低吸煙率。

按圖輯了解3個有效戒煙方法（am730製圖） 按圖輯了解3個有效戒煙方法（am730製圖） 按圖輯了解3個有效戒煙方法（am730製圖） 按圖輯了解3個有效戒煙方法（am730製圖）

健康機構：煙草利潤以犧牲新西蘭人性命作為代價

有公共衞生專家對於新西蘭當局的轉變感到相當震驚，直指此舉可能導致每年多出5,000人因抽煙而喪命，對於吸煙率較高的原住民毛利人尤其不利。新西蘭健康聯盟主席Lisa Te Morenga感嘆：「煙草業的利潤將以犧牲新西蘭人的性命作為代價」。她又指，按照近來的模型計算來看，如果全面實施世代禁煙相關法規，未來20年內將節省13億新西蘭元的公共衞生成本，並將女性死亡率降低22%、男性死亡率降低9%

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