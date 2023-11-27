新西蘭全球首創世代禁煙法例　為稅收將廢除

新西蘭去年通過全球首創的法案，2009年1月之後出生的公民禁止購買煙，連英國亦仿傚推動的漸進式禁煙，但由於受到稅收影響，執政的新西蘭國家黨不得不妥協廢除相關修正案。

綜合報道，紐西蘭「世代禁煙」（Smoke-free generation）法案原定於2024年7月開始實施，不過，執政黨為了對現減稅承諾，考慮重新引入外國投資者購買房地產來補足稅收，結果遭到在野的新西蘭優先黨拒絕，這使執政黨另尋稅收途徑。新西蘭新任財政部長Nicola Willis表示，組成聯合政府的優先黨和其他夥伴都堅持廢除「世代禁煙」的規劃，執政黨最終和對方達成協議，將在2024年7月之前取消「去尼古丁化、減少香菸零售店、世代禁令」等修正案。他指，若實施無煙法案會讓新西蘭稅收減少10億新西蘭元（折合約47.25億港元）。總理盧克森（Christopher Luxon）亦強調，假如照原定計畫推動，可能會出現煙草黑市，並且讓集中香煙售賣的商店成為犯罪目標，政府未來將透過教育和其它政策來降低吸煙率。