新西蘭受風暴吹襲　奧克蘭5.8萬戶停電多區進入緊急狀態(有片)

風暴加布里埃爾(Gabrielle)逼近新西蘭北島，為奧克蘭及附近地區帶來狂風暴雨和巨浪，奧克蘭錄得超過220毫米雨量，大約5.8萬戶家庭停電，預料需時數日才能修復。海陸空交通亦大受影響。

奧克蘭和附近至少4個地區已經進入緊急狀態，多間學校和政府部門設施關閉，當局呼籲民眾盡量留在室內。海陸空交通大受影響，奧克蘭多條道路需要封閉，列車服務取消，新西蘭航空取消星期二中午前，所有往來奧克蘭等4個機場的內陸航班，部分國際航班亦取消或改道，大批旅客在機場等候。

軍方部署 150 人運送物資

氣象部門表示，北部城市旺格雷在過去12小時錄到超過100毫米雨量，奧克蘭海岸錄到的風速是每小時159公里，預料當風暴繼續靠近，當地今晚至明早將出現更惡劣天氣。軍方部署150人向民防和避難中心運送物資。

總理希普金斯和部分國會議員亦未能前往首都威靈頓，好大可能錯過明日國會首次會議。希普金斯呼籲民眾做好準備，並留在安全的地方。