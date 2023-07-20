新西蘭奧克蘭地盤槍擊案至少3死6傷　女足世界盃將如期開鑼(有片)

事發於當地周四(20日)早上，一名戴上電子監控手鐲的24歲男子進入一座翻新中的大廈，向人群開槍。事後大批警員到場戒備，直升機在上空盤旋。警方指他在地盤內不斷開槍，並將自己困在升降機槽內。警方嘗試將其制服，但他仍繼續開槍，不久被發現中槍死亡，暫時未知槍手是吞槍抑或被警方擊斃。警方封鎖現場調查。救援單位證實有6人受傷，其中3人傷勢嚴重，傷者中包括一名警員，在其他同袍協助下送院治理。

新西蘭最大城市奧克蘭一個建築地盤發生槍擊，包括槍手至少3人死亡、6人受傷，傷者包括至少1名警員。總理希普金斯說，國家安全未受槍擊威脅，晚上的女子足球世界盃將如期開鑼。

總理：事件未有構成更廣泛的國家安全威脅

挪威隊隊長梅爾德指，當時有直升機在酒店外盤旋，形容全程都感到安全，國際足協有良好的保安系統，球隊亦有自己的保安人員，全部隊員都表現冷靜，將如常準備作賽。至於在事發地點附近酒店下榻的菲律賓國家代表隊員，稍後登上旅遊巴前往場館。

新西蘭旅遊局宣布，取消下午的傳媒歡迎派對。不過，新西蘭總理希普金斯表示，相信今次是個別事件，未有構成更廣泛的國家安全威脅，當局已與國際足協溝通，比賽將如期舉行。舉行揭幕戰的伊甸公園將加強保安，官員亦呼籲持票球迷提早到場。

