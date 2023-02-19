新西蘭客機折返奧克蘭機場 遊飛機河16小時 乘客一覺醒來回到起點

新西蘭航空(Air New Zealand)一班客機上周四(16日)從奧克蘭起飛，原定飛往美國紐約甘廼迪國際機場，但當地機場客運大樓停電，客機須中途折返，機上乘客白搭了16個多小時的飛機。

部分客機改飛華盛頓

美國有線電視新聞網(CNN)報道，受停電影響，甘廼迪機場1號客運大樓關閉，部分原定在此降落的班機不得不另擇他處降落。部分國際航班改在紐瓦克、華盛頓杜勒斯和波士頓洛根等機場降落。

乘客Bryan Gottlieb在新西蘭奧克蘭登機，詎料睡了一覺，醒來卻發現自己又回到出發點。他接受CNN旅遊版訪問稱：「我當時睡得很熟，醒來時想說應該很快就要在甘廸迪國際機場降落了。結果隔壁的乘客輕拍我肩膀說，『你知道我們差不多就要回到奧克蘭了嗎？』。」

機長沒第一時間廣播

他們乘搭的ANZ2班機飛往紐約途中折返，又回到出發地機場降落。航班追蹤網站FlightAware記錄顯示，完整飛行時間為16小時25分。

Gottlieb說，同機乘客在預定降落時間2、3個小時之前就告訴他這個消息，機長卻在班機幾乎返抵新西蘭時才宣布，「不過從機上的動態追蹤器就可以看到飛行路線，消息早就傳遍了」。