新西蘭工黨明日選黨魁　報道指警察部長篤定接任總理

新西蘭總理阿德恩(Jacinda Ardern)日前宣布計劃下月辭職，不會尋求連任，下月7日前卸任總理。阿德恩表示，對決定不感到後悔，並向擔任領導職務的女性傳達可兼顧家庭的信息。執政工黨的國會議員將於明日投票，確定接替阿德恩的黨魁人選，報道指警察部長希普金斯(Chris Hipkins)暫時是唯一候選人。

雖然希普金斯的提名還需經周日獲得所屬黨同事形式上的認可，正式的權力交接預計將在接下來的幾天內進行。據報道指，今年44歲的希普金斯，在新冠疫情大流行期間扮演了危機管理者的角色，成為公眾關注的焦點。由於新西蘭於 10 月舉行大選，希普金斯的任期將只有約8個月，在通貨膨脹、日益嚴重的社會不平等狀況下，工黨支持率跌至歷史最低點，他最終能在總理寶座上坐多久，仍是未知數。