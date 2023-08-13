新西蘭政府擬推新法案　強制企業公開員工「性別薪酬不均」狀況

記者鄒慈芸／綜合報道
新西蘭內政部長、婦女事務部長蒂內蒂（Jan Tinetti）11日宣布，政府計劃要求，大型企業公司改善因性別差異產生的薪酬不均狀況，以提高工作場所的性別平等程度。
根據聲明，蒂內蒂計劃透過立法，要求擁有超過900名員工的250多間企業，遞交性別薪酬差距的報告，此規定將會實行至少4年並逐漸擴大涵蓋企業範圍，最終目標為擁有100名以上員工的2700間企業都要做出匯報。
薪酬差距縮至歷史新低的7.7%
雖然大部分職場女性都擁有與男性同等或甚至更高的學位，但根據經濟合作暨發展組織（OECD）的數據，按全職工人的收入中位數，女性工資仍較男性低了12%。
在新西蘭，有一半以上的高階管理職位由女性擔任，性別薪酬差距已縮小至歷史新低的7.7%，但蒂內蒂認為，澳洲、加拿大和英國等其他國家已經制定了性別薪酬差距報告，新西蘭需跟上國際腳步，才可以吸引更多工作能力優秀的女性投入勞動市場。
促使公司內部主動平衡差距
蒂內蒂補充，女性在職場中受到的待遇比男性來的差，亟須改善，要求企業公開性別薪酬差距，可以促使公司內部主動平衡差距。
不過該法案目前尚未起草，工作場所關係和安全部（Workplace Relations and Safety）副部長拉達克里希南（Priyanca Radhakrishnan）表示，提早宣布將實行這項計劃，有助於在法案起草前，聽取外界的意見。
距離10月份大選，只剩下3次的議會會期，法案將盡速進入起草階段，若蒂內蒂所屬的新西蘭工黨，在10月14日大選順利獲得多數席位，這項法案就會在新政府成立後立刻實施，不過由於前任總理阿爾登（Jacinda Ardern）在年初無預警辭職，曾任COVID-19防疫部長、現任教育和警察部長的希金斯（Chris Hipkins）能否打贏這場選戰，仍然是未知數。
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