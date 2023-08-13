新西蘭政府擬推新法案　強制企業公開員工「性別薪酬不均」狀況

記者鄒慈芸／綜合報道

新西蘭內政部長、婦女事務部長蒂內蒂（Jan Tinetti）11日宣布，政府計劃要求，大型企業公司改善因性別差異產生的薪酬不均狀況，以提高工作場所的性別平等程度。

根據聲明，蒂內蒂計劃透過立法，要求擁有超過900名員工的250多間企業，遞交性別薪酬差距的報告，此規定將會實行至少4年並逐漸擴大涵蓋企業範圍，最終目標為擁有100名以上員工的2700間企業都要做出匯報。

薪酬差距縮至歷史新低的7.7%

雖然大部分職場女性都擁有與男性同等或甚至更高的學位，但根據經濟合作暨發展組織（OECD）的數據，按全職工人的收入中位數，女性工資仍較男性低了12%。

在新西蘭，有一半以上的高階管理職位由女性擔任，性別薪酬差距已縮小至歷史新低的7.7%，但蒂內蒂認為，澳洲、加拿大和英國等其他國家已經制定了性別薪酬差距報告，新西蘭需跟上國際腳步，才可以吸引更多工作能力優秀的女性投入勞動市場。