新西蘭旅館大火至少6死　11人下落不明(有片)

新西蘭首都惠靈頓一間旅館發生大火，至少6人喪生。有4層高、92個房間的旅館Loafers Lodge，頂樓於當地星期二(16日)凌晨約1時起火，之後蔓延，黑夜中可以見到有濃煙冒出。消防說，已有52人獲救，部分人從屋頂救出，仍然有11人下落不明，死亡人數可能會增加。當局正調查是否涉及有人縱火。

當局出動80名消防員和20輛消防車撲救。6人送院，其中1人情況嚴重。另有15人在現場接受治理。消防及緊急服務地區指揮官形容，今次是惠靈頓十年一遇的火災，對他們來說最可怕的惡夢。他估計起火時，有大約90人在旅館內。網上影片顯示，旅館頂樓火光紅紅並冒出大量濃煙，大量消防車及警車在場，消防員架起雲梯向高層射水。