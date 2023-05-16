新西蘭旅館大火至少6死　11人下落不明(有片)

新西蘭首都惠靈頓一間旅館發生大火，至少6人喪生。有4層高、92個房間的旅館Loafers Lodge，頂樓於當地星期二(16日)凌晨約1時起火，之後蔓延，黑夜中可以見到有濃煙冒出。消防說，已有52人獲救，部分人從屋頂救出，仍然有11人下落不明，死亡人數可能會增加。當局正調查是否涉及有人縱火。
當局出動80名消防員和20輛消防車撲救。6人送院，其中1人情況嚴重。另有15人在現場接受治理。消防及緊急服務地區指揮官形容，今次是惠靈頓十年一遇的火災，對他們來說最可怕的惡夢。他估計起火時，有大約90人在旅館內。網上影片顯示，旅館頂樓火光紅紅並冒出大量濃煙，大量消防車及警車在場，消防員架起雲梯向高層射水。
據指旅館住有不少受助弱勢群體
警方說，建築物的屋頂有倒塌危險，令救援工作受阻。另有報道指，該旅館沒有自動灑水系統或警報系統。總理希普金斯(Chris Hipkins)形容這是一場悲劇，相信死亡人數會超過6人。
當地一間慈善機構表示，該旅館有許多住客是機構協助的弱勢群體，並將火災描述為「一場絕對的災難」。有居民指，旅館部分住客已經年屆 80歲至90 歲，對他們的安危感到擔憂。
New Zealand Prime Minister Chris Hipkins has responded to the fire that broke out in a #Wellington hostel which has claimed the lives of six people. Details: https://t.co/wyJXELv8Vk pic.twitter.com/7wXeXcoea2— The Australian (@australian) May 16, 2023