新西蘭槍手闖地盤開殺戒3死6傷 女足世界盃如期揭幕 全場為死者默哀(有片)

女子足球世界盃周四晚在新西蘭最大城市奧克蘭揭幕，挪威和美國等參賽隊伍下榻酒店所在的市中心商業區早上卻發生嚴重槍擊案，一名男子闖入市中心一個地盤開槍，造成2人死亡，6人受傷，槍手與警員駁火，隨後被發現倒地身亡。

女足世界盃｜總理：槍擊不涉政治

警方指，槍手施襲懷疑與工作糾紛有關。總理希普金斯(Chris Hipkins)表示，槍擊不涉及政治或意識形態，未對國家安全構成威脅，因此毋須提升反恐警戒，新西蘭對挪威的女足世界盃揭幕戰亦不受影響。

女足世界盃｜目擊者：民眾驚慌 衝出大廈

事發於新西蘭最大城市奧克蘭的商業區，警方於早上7時20分左右接報指，一名男子持槍闖入皇后街一幢翻新中的大廈，邊走邊開槍。目擊者表示：「我看見約20人從大廈衝出來，並告訴其他行人離開……他們說見到有人持霰彈槍瞄準人們。」

女足世界盃｜槍手與警方玩捉迷藏

警方和特種部隊發現槍手匿藏於高層一部升降機內，嘗試將他制服，他開槍還擊，警員不久後發現倒地身亡，暫未知是被警員擊斃還是吞槍自殺。警方其後在大廈低層發現兩具遺體，另有6人受傷，包括一名與槍手對峙的警員。