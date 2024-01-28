新西蘭機場闖進6周大可愛小企鵝　工作人員煞停航班緊急救援

新西蘭威靈頓國際機場日前闖入一隻不速之客，使得航班延誤。不過旅客們卻沒有生氣不滿，反而是耐心等待工作人員處理，全是因為這隻6周大的小藍企鵝。

據外媒報道，當地時間本月12日下午2點左右，新西蘭威靈頓國際機場一名查塔姆航空（Air Chathams）的機師在起飛前發現了一隻小企鵝闖進機場跑道，隨後工作人員立刻衝上去圍捕。

送到威靈頓動物園安置

威靈頓國際機場也在社交帳號上發文分享了這個小意外，並表示旅客和機師們都耐心等待，工作人員正迅速處理中，希望能幫助這隻走錯地方的小朋友，還有人拍到小藍企鵝在機場裏奔跑的可愛模樣。

被捕獲後，這隻小企鵝被用毛巾包裹起來，看起來一臉不悅。機場工作人員表示，將會把這隻小藍企鵝送到威靈頓動物園安置。