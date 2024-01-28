新西蘭機場闖進6周大可愛小企鵝　工作人員煞停航班緊急救援

新西蘭威靈頓國際機場日前闖入一隻不速之客，使得航班延誤。不過旅客們卻沒有生氣不滿，反而是耐心等待工作人員處理，全是因為這隻6周大的小藍企鵝。
據外媒報道，當地時間本月12日下午2點左右，新西蘭威靈頓國際機場一名查塔姆航空（Air Chathams）的機師在起飛前發現了一隻小企鵝闖進機場跑道，隨後工作人員立刻衝上去圍捕。
送到威靈頓動物園安置
威靈頓國際機場也在社交帳號上發文分享了這個小意外，並表示旅客和機師們都耐心等待，工作人員正迅速處理中，希望能幫助這隻走錯地方的小朋友，還有人拍到小藍企鵝在機場裏奔跑的可愛模樣。
被捕獲後，這隻小企鵝被用毛巾包裹起來，看起來一臉不悅。機場工作人員表示，將會把這隻小藍企鵝送到威靈頓動物園安置。
曾居住新西蘭大部分地區
雖然威靈頓國際機場位於岩石海岸旁，但過去從沒有企鵝誤闖的記錄，機場野生動物官員豪沃斯 （Jack Howarth）表示，這是一次不尋常的事件。機場表示，據信這隻企鵝是從跑道周圍的圍欄下方鑽進來的，這也促使機場改進了圍欄，「以防止我們那些輕率的朋友將來不再遇到麻煩」。
據動物園發言人稱，這隻企鵝只有六周大，除了有點瘦弱和飢餓之外，「其他方面健康狀況良好」。
報道稱，這種小藍企鵝當地人稱為科羅拉（kororā）是企鵝中體型最小的品種，一身藍色的羽毛是牠們的特色。小藍企鵝曾經居住在新西蘭大部分地區，但由於人類活動和掠食者的入侵，現在牠們大部分居住在沿海島嶼上。
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