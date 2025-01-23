新西蘭緬因貓被誤留飛機貨艙 24小時內澳紐來回飛3趟 長途飛行後有這種反應

8歲緬因貓米騰斯(Mittens)本月隨主人從新西蘭搭機飛往澳洲，但地勤人員卸貨時沒注意到牠還留在貨艙的籠子裡，米騰斯竟於24小時內在澳紐之間來回飛了3趟……

美聯社報道，米騰斯本月13日與主人尼亞斯(Margo Neas)一家從新西蘭基督城飛往澳洲墨爾本的新家，但尼亞斯下機後在機場等了3個小時，卻遲遲等不到米騰斯。

貓咪被迫飛了幾多小時？

此時，地勤人員告訴尼亞斯飛機已啟程返回新西蘭，但米騰斯還在機上，而返航飛行時間約為7.5小時。

地勤人員如何漏掉貓咪？

尼亞斯表示，新西蘭航空公司(Air New Zealand)機師得知機上有一名額外「乘客」後，即開了貨艙的暖氣，好讓貓咪舒服一點。尼亞斯被告知，一輛停放在貨艙的輪椅擋住行李搬運工的視線，導致工人沒看到米騰斯的籠子。