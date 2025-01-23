新西蘭緬因貓被誤留飛機貨艙 24小時內澳紐來回飛3趟 長途飛行後有這種反應

8歲緬因貓米騰斯(Mittens)本月隨主人從新西蘭搭機飛往澳洲，但地勤人員卸貨時沒注意到牠還留在貨艙的籠子裡，米騰斯竟於24小時內在澳紐之間來回飛了3趟……
美聯社報道，米騰斯本月13日與主人尼亞斯(Margo Neas)一家從新西蘭基督城飛往澳洲墨爾本的新家，但尼亞斯下機後在機場等了3個小時，卻遲遲等不到米騰斯。
貓咪被迫飛了幾多小時？
此時，地勤人員告訴尼亞斯飛機已啟程返回新西蘭，但米騰斯還在機上，而返航飛行時間約為7.5小時。
地勤人員如何漏掉貓咪？
尼亞斯表示，新西蘭航空公司(Air New Zealand)機師得知機上有一名額外「乘客」後，即開了貨艙的暖氣，好讓貓咪舒服一點。尼亞斯被告知，一輛停放在貨艙的輪椅擋住行李搬運工的視線，導致工人沒看到米騰斯的籠子。
貓咪經歷折騰後身體有何反應？
貓咪如何與主人團聚？尼亞斯之前請來安排米騰斯旅行的寵物運輸公司，在基督城與牠會合，並確保牠再搭上前往墨爾本的飛機。
貓咪與主人團聚
經過這次長途飛行，米騰斯的體重稍微減輕，除此之外並沒大礙。尼亞斯說，貓咪一見面，即跑進她的懷裡依偎，給她最大的擁抱，「真的令人鬆一口氣」。
新西蘭航空發聲明指，將賠償所有相關費用，並為造成困擾致歉。發言人阿姆斯特朗(Alisha Armstrong)表示，航空公司將與墨爾本地勤人員密切合作，以確保同類事件不再發生。