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國際
2022-12-14 11:32:07

新西蘭總理暗罵政敵「傲慢小人」咪高峰未關全播出 發短訊道歉(有片)

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阿德恩周二在國會發言後暗罵政敵，未料被咪高峰播放出去。(互聯網)

阿德恩周二在國會發言後暗罵政敵，未料被咪高峰播放出去。(互聯網)

民意支持度正在下降的新西蘭總理阿德恩(Jacinda Ardern)，周二在國會低聲暗罵政敵為「傲慢的小人」(arrogant prick)，不料被咪高峰播放出去，她事後向對方道歉。

新西蘭媒體「1 News」報道，在國會激烈辯論時，反對黨領袖要求阿德恩舉例說明她曾在甚麼情況下犯了錯、道歉並改正錯誤時，她強烈反對。

阿德恩作了慷慨激昂且詳細的回應，隨後她坐下時喃喃自語：「這樣傲慢的小人」，咪高峰接收到這句話並播放。

新西蘭行動黨(ACT New Zealand)黨魁西摩(David Seymour)反對衝著他來的這句話，並向眾議院議長要求阿德恩收回。阿德恩的辦公室其後稱，她已為此事道歉。

分析指，阿德恩民意支持度正在下降。(資料圖片)

分析指，阿德恩民意支持度正在下降。(資料圖片)

通脹高企 阿德恩承受巨大政治壓力

美聯社報道，阿德恩向西摩發送道歉短訊，西摩表示，阿德恩在訊息中寫道，她道歉，她不該作出這種評論，而正如她的母親所言：「如果你沒甚麼好話可說，就不要說。」

西摩表示，他非常佩服阿德恩的一些政治技巧，他已回覆稱感謝她的道歉，並祝她聖誕快樂。

42歲的阿德恩出任新西蘭總理至今已5年，因對危機的處理以及務實的政治作風，贏得好評。她是任內成為媽媽的總理之一，她兩個任期內大部分時間都有極高的民意支持度。

新西蘭擬於明年底舉行大選，由於通脹高企、令民眾生活成本大增，阿德恩承受的政治壓力愈來愈大。

她領導的工黨支持度似乎正在下降，最新民調顯示，工黨支持度落後在野國家黨(National Party)5個百分點。

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