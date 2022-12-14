新西蘭總理暗罵政敵「傲慢小人」未熄咪全播出 終發短訊道歉(有片)

阿德恩周二在國會發言後暗罵政敵，未料被咪高峰播放出去。(互聯網)

民意支持度正在下降的新西蘭總理阿德恩(Jacinda Ardern)，周二在國會低聲暗罵政敵為「傲慢的小人」(arrogant prick)，不料被咪高峰播放出去，她事後向對方道歉。

新西蘭媒體「1 News」報道，在國會激烈辯論時，反對黨領袖要求阿德恩舉例說明她曾在甚麼情況下犯了錯、道歉並改正錯誤時，她強烈反對。

阿德恩作了慷慨激昂且詳細的回應，隨後她坐下時喃喃自語：「這樣傲慢的小人」，咪高峰接收到這句話並播放。

新西蘭行動黨(ACT New Zealand)黨魁西摩(David Seymour)反對衝著他來的這句話，並向眾議院議長要求阿德恩收回。阿德恩的辦公室其後稱，她已為此事道歉。