新西蘭總理暗罵政敵「傲慢小人」未熄咪全播出 終發短訊道歉(有片)

民意支持度正在下降的新西蘭總理阿德恩(Jacinda Ardern)，周二在國會低聲暗罵政敵為「傲慢的小人」(arrogant prick)，不料被咪高峰播放出去，她事後向對方道歉。
新西蘭媒體「1 News」報道，在國會激烈辯論時，反對黨領袖要求阿德恩舉例說明她曾在甚麼情況下犯了錯、道歉並改正錯誤時，她強烈反對。
阿德恩作了慷慨激昂且詳細的回應，隨後她坐下時喃喃自語：「這樣傲慢的小人」，咪高峰接收到這句話並播放。
新西蘭行動黨(ACT New Zealand)黨魁西摩(David Seymour)反對衝著他來的這句話，並向眾議院議長要求阿德恩收回。阿德恩的辦公室其後稱，她已為此事道歉。
通脹高企 阿德恩承受巨大政治壓力
美聯社報道，阿德恩向西摩發送道歉短訊，西摩表示，阿德恩在訊息中寫道，她道歉，她不該作出這種評論，而正如她的母親所言：「如果你沒甚麼好話可說，就不要說。」
西摩表示，他非常佩服阿德恩的一些政治技巧，他已回覆稱感謝她的道歉，並祝她聖誕快樂。
42歲的阿德恩出任新西蘭總理至今已5年，因對危機的處理以及務實的政治作風，贏得好評。她是任內成為媽媽的總理之一，她兩個任期內大部分時間都有極高的民意支持度。
新西蘭擬於明年底舉行大選，由於通脹高企、令民眾生活成本大增，阿德恩承受的政治壓力愈來愈大。
她領導的工黨支持度似乎正在下降，最新民調顯示，工黨支持度落後在野國家黨(National Party)5個百分點。
The PM’s in hot water after calling David Seymour an “arrogant prick” in the House.— 1News (@1NewsNZ) December 13, 2022
Seymour demanded an apology 20 minutes later, which she gave despite having left the House.
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