新西蘭總理阿德恩突然宣布辭職　10月14日舉行大選(有片)

新西蘭總理阿德恩(Jacinda Ardern)今日宣布辭職，最遲於下月7日離任。大選則會於10月14日舉行。她指，相信新西蘭工黨會贏得今年即將舉行的選舉。外界，對她突然宣布辭任感到震驚。

阿德恩說對於獲得信任，與國家一同渡過困難時刻感到榮幸，但自己已經無力再尋求連任，笑言終於可以與男友結婚，並指女兒明年開始上學時，可以倍伴在她身邊。阿德恩指，黨員對她的決定感到意外，但表示理解，家人支持其決定。她形容，在任期間是她最充實的日子，她所屬的新西蘭工黨將於周日投票選出新領袖，預計新總理將於下月 7 日宣誓就職，但有可能更早，她將與新領袖一起解決。她說，仍然相信新西蘭工黨會贏得今年即將舉行的選舉。

外界對消息感到震驚

阿德恩自2017年起出任新西蘭總理，成為當地自1856年以來最年輕總理。她在應對新冠疫情上獲當地及國際衞生專家讚揚，幫助她於 2020 年以壓倒性優勢贏得連任，並廣受民眾支持。新西蘭去年初就應對新冠疫情期間實施嚴格措施，阿德恩隨即宣布取消婚禮，並自言自己所受的影響已相對小。

阿德恩任內廣受民眾歡迎，外界早前普遍預料，她會在今年的大選中尋求連任，對她突然宣布辭任感到震驚。澳媒SBS報道，這是阿德恩與家人商量後做出的決定。