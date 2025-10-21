新西蘭跑手日本遭熊襲 僅一口便咬斷手臂

日本今年熊襲人個案創新高，至今逾100人受傷，最少7人死亡，是自2006年有紀錄以來最高。美國有線新聞網絡(CNN)訪問了於10月初在新潟縣妙高市遭熊襲擊、來自新西蘭的Billy Halloran，他稱僅一口便遭黑熊咬斷手臂。

熊出沒｜不足30米被2隻熊盯著

Halloran常在妙高市散步、跑步，甚至在其山野參加超級馬拉松比賽，非常熟識一草一木。但在10月初的一次跑步，幾乎要了他的命。他從未遇過熊，而且還是兩頭，其中一隻成年熊，幾乎與他的身軀一樣高大，最少60或70公斤(約132磅至154磅)。他當時在一山徑上，距離停泊汽車的地方約數公里，而兩頭熊在不足30米的樹叢中望著他，他深思如何脫險；最後決定不逃跑，害怕遭熊追和從後撲倒，他大聲吼叫，但見到熊準備衝向他，並真的做了。