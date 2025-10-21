新西蘭跑手日本遭熊襲 僅一口便咬斷手臂

日本今年熊襲人個案創新高，至今逾100人受傷，最少7人死亡，是自2006年有紀錄以來最高。美國有線新聞網絡(CNN)訪問了於10月初在新潟縣妙高市遭熊襲擊、來自新西蘭的Billy Halloran，他稱僅一口便遭黑熊咬斷手臂。
熊出沒｜不足30米被2隻熊盯著
Halloran常在妙高市散步、跑步，甚至在其山野參加超級馬拉松比賽，非常熟識一草一木。但在10月初的一次跑步，幾乎要了他的命。他從未遇過熊，而且還是兩頭，其中一隻成年熊，幾乎與他的身軀一樣高大，最少60或70公斤(約132磅至154磅)。他當時在一山徑上，距離停泊汽車的地方約數公里，而兩頭熊在不足30米的樹叢中望著他，他深思如何脫險；最後決定不逃跑，害怕遭熊追和從後撲倒，他大聲吼叫，但見到熊準備衝向他，並真的做了。
Halloran舉起手遮臉，那隻熊抓著他的手臂，並將他拉倒地上，「然後僅一口，我的手臂被咬斷」。熊又襲擊他的腳，留下抓痕和抓傷後才向後退。在極度驚慌下，Halloran成功站起來，並與熊短暫對峙，後者最後退回叢林。因擔心熊會復返，他立即打電話給妻子前來接他。雖然手臂斷了，腳又嚴重受傷，他仍能跑了約一公里與妻子會合，並等待救護車前來。
熊出沒｜接受骨移植等手術 心理陰影如滑浪手遭鯊魚襲擊
Halloran在病床上向CNN記者稱，接受了3次手術，包括骨移植以填補遭咬斷的骨，以及在手臂裝入金屬板，距離身體完全康復還有一段漫長時間，他原要進行馬拉松訓練。除了身體，受襲留下的心理陰影也巨大，他說如滑浪手遭鯊魚襲擊後害怕回到海裡。不過，他決定康復後會回到叢林跑步，這要感謝當地跑手社區團體的支持，而他能夠撿回一命，已較其他人幸運。
當地居民會帶熊鈴或強勁音樂嚇退熊，Halloran稱會考慮帶熊噴霧旁身。專家稱，愈來愈多熊走出牠們傳統的棲息地，並走入市區覓食，因氣候變化干擾了部分動物食物來源的開花和植物授粉。