新西蘭野貓氾濫　小鎮辦親子狩獵狠殺逾400隻貓(有片)

新西蘭鄉村近年來飽受野貓氾濫之苦，當地民間組織自主發起「狩獵浪貓」活動，甚至准許14歲以下參賽者獵殺野貓，雖然引起動保團體反彈，不過，今年仍有超過1,500名親子參與，共獵殺約400隻野貓，其中一名參賽者更獵殺65隻，獲得約4,000港元的獎金。

綜合報道，這個在新西蘭南島北坎特伯雷(North Canterbury)舉行的年度活動名為「北坎特伯雷狩獵比賽」（The NorthCanterbury Hunting Competition）。活動最初是狩獵野豬比賽，後來因為野貓數量不斷增加，體型比起一般家貓還大，甚至會捕食鳥類、鳥蛋、蝙蝠、蜥蜴和本地昆蟲等，對當地生態造成威脅，影響農民，賽事逐漸變成以狩獵野貓為主，不過參賽者仍可狩獵野鹿、野豬、野兔、水鳥等動物，所有民眾包括兒童都可以持槍參與獵貓。新西蘭政府決定2050年前根除野貓、負鼠、田鼠和一般老鼠等害蟲，獵貓比賽應時而生。