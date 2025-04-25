新西蘭21歲少女開TikTok分享抗癌歷程 昨病逝獲200萬追隨者致哀

紐西蘭網紅Dominique McShain昨日病逝，終年21歲。（dominiquemcshain IG）

新西蘭網紅Dominique McShain2024年4月被診斷出罹患大腸癌後，透過社群媒體分享抗癌歷程，在TikTok上累積超過200萬名粉絲。豈料，時隔近1年，她不敵病魔辭世，終年21歲。 患癌後結婚完成人生清單 綜合外媒報道，Dominique McShain2024年5月開設了TikTok帳號，持續記錄她的抗癌生活，並在同年7月與青梅竹馬Sean Suson舉行婚禮，之後一同前往泰國度蜜月，完成她人生清單中的重要項目。