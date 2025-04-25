新西蘭21歲少女開TikTok分享抗癌歷程 昨病逝獲200萬追隨者致哀

新西蘭網紅Dominique McShain2024年4月被診斷出罹患大腸癌後，透過社群媒體分享抗癌歷程，在TikTok上累積超過200萬名粉絲。豈料，時隔近1年，她不敵病魔辭世，終年21歲。
患癌後結婚完成人生清單
綜合外媒報道，Dominique McShain2024年5月開設了TikTok帳號，持續記錄她的抗癌生活，並在同年7月與青梅竹馬Sean Suson舉行婚禮，之後一同前往泰國度蜜月，完成她人生清單中的重要項目。
「我的生命可能很短暫 但我認為我已經充分利用了它」
然而她在4月7日在IG坦言癌症惡化的速度超乎預期，她的腎臟快速衰竭，並出現黃疸症狀，甚至被醫生告知她僅剩數日至數周壽命，讓她提前向粉絲們告別：「我的生命可能很短暫，但我認為我已經充分利用了它。」也特別感謝無條件愛她的家人與朋友與丈夫，「他一直是我的堅強後盾。」
McShain最後一則TikTok影片於4月12日發布，影片中的她虛弱地躺在床上向大家報平安，稱自己的眼白與腹部都泛黃且腫脹「導致我體重增加了7公斤，這對我的身材來說太重了。」如今她不敵病魔過世，令許多粉絲紛紛湧入她的社群平台致哀。
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