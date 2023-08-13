新詐騙手法曝光 騙徒白撞叫「阿媽」鋪排4日才出手 英婦險失逾3萬元

「猜猜我是誰」或白撞認仔女搵父母的電話騙案，不少人都耳熟能詳。但英國近日發生一宗騙案，騙徒竟甚有耐性，一開始隻字不提要錢，鋪排至到第4日才出手，令自認精明的一名婦人老貓燒鬚。 英媒報道，事主早前收到不明來歷的WhatsApp短訊，說︰「Hi阿媽，我太蠢了跌爆了手機屏幕，現正在用舊手機，你可否回覆我這號碼，好讓我知道你收到短訊！」事主回答︰「好的我收到。」騙徒再說︰「太好了，我現在把爛電話內的資料轉移到這手機內。」事主答︰「OK!」 翌日，這位「騙徒」女兒沒有找事主，而是等到第3日，又發WhatsApp問事主「你在忙嗎？」事主回答︰「剛跟阿Jane吃午餐回來，我現在有空。」事主接著便打電話給這位「女兒」，有人接了電話，但聽筒只傳來噪音。

WhatsApp騙案｜騙徒扮手機跌爆芒 演戲4日 之後「女兒」WhatsApp事主解釋︰「你剛打給我嗎？我舊手機的米高風入水壞了，我暫時接聽不到電話」，又說「我繳付不了帳單，因銀行app認不到這部舊手機」。事主見狀回答︰「噢真煩啊」，之後「女兒」並無下一步行動。 一天後，「女兒」終於出手，再WhatsApp事主問︰「我有個麻煩你可以幫忙嗎？」事主回答「當然可以啊如果我做得到。」「女兒」便說︰「我仍然連繫不到銀行app，但我要付錢。金額是3,385.58鎊。我知道為數不少，但我明天待銀行開門便會還給你」。事主追問︰「錢是用來支付甚麼？」「女兒」的答案與上述「跌壞手機」的劇情保持一致，「我買了一部Macbook，要用來弄好我的手機。」

「女兒」接著給事主入數資料，並說「謝謝媽咪！」事主發現銀行的保安系統不讓她過數，「女兒」還安慰說︰「可能因為你之前未轉過帳到這戶口，所以才要點時間」。銀行最終封鎖了事主的帳號，事主還不醒覺，還跟「女兒」說「巴克萊銀行封鎖了我的戶口，我打給他們！」相信經銀行說明才知自己上當了，幸有銀行守住才力保不失。 WhatsApp騙案｜專家建議︰放慢腳步 先問可信的人或銀行 英國倫敦大學網絡安全專家Steven Murdoch指，過去騙徒常用手法是製造「緊急性」，「一種常見的策略是營造迫切感，讓人們覺得情況緊急，聲稱發生了可怕的事情，如果不立即付款，後果將更加嚴重。這種做法會給人們施加壓力，使其無法冷靜思考。」今次詐騙的運作方式卻不同，「這騙局不同之處是它持續數天，但之前長時間內建立信任，最後一部分才表明緊急情況」。他建議民眾遇到類似狀況時，花多些時間思考，對於任何要求立即採取行動的人，都應持懷疑態度，「若你不確定，應放慢腳步，向你信任的人求助，或致電你的銀行。」