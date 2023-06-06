新郎行禮只顧看手機 新娘尷尬甜笑招呼賓客 步出教堂即「變臉」問罪(有片)

步出教堂時，新郎全程在滑手機(左)，新娘到教堂門外即變臉問罪(右)。(互聯網)

人生大事，滿堂賓客，竟然這樣不專心！社交平台TikTok及Twitter近日瘋傳一段影片，可見一對新人行禮後緊緊牽著手，在親友熱烈祝福下步出教堂，但新郎竟然全程都在低頭滑手機，雙眼幾乎沒離開過手機屏幕，完全沒理會一眾賓客。

新郎如此「置身事外」，只有新娘獨自招呼賓客，勉強擠出尷尬笑容，感謝大家祝福。可是，兩人一步出教堂大門，新娘便立即「變臉」，質問老公為何如此怠慢。但新郎看來沒有歉意，反而擺出無奈表情，說了些話後又看手機，新娘也不再追究，露出燦爛笑容。