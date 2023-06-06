新郎行禮只顧看手機 新娘尷尬甜笑招呼賓客 步出教堂即「變臉」問罪(有片)

人生大事，滿堂賓客，竟然這樣不專心！社交平台TikTok及Twitter近日瘋傳一段影片，可見一對新人行禮後緊緊牽著手，在親友熱烈祝福下步出教堂，但新郎竟然全程都在低頭滑手機，雙眼幾乎沒離開過手機屏幕，完全沒理會一眾賓客。
新郎如此「置身事外」，只有新娘獨自招呼賓客，勉強擠出尷尬笑容，感謝大家祝福。可是，兩人一步出教堂大門，新娘便立即「變臉」，質問老公為何如此怠慢。但新郎看來沒有歉意，反而擺出無奈表情，說了些話後又看手機，新娘也不再追究，露出燦爛笑容。
網民有嘢講
據悉，片中是肯尼亞一個婚禮。網民看過後紛紛猜測新郎當時在看甚麼資訊，有人替新娘不值，罵新郎「不尊重人，又高高在上」。有人打趣說「男方要不是被逼婚，就是根本不愛女方」、「他在跟小三講話吧」。
報道指，TikTok有第二段影片顯示，他們夫婦其後在婚宴上一起跳舞，看來幸福滿瀉。有網民大讚新娘處理得宜，稱「若是我，就會抓狂了」。
My body is here with you, but my mind is outside of town pic.twitter.com/IcC6jh4FWT— Mahuntsu (@Mahuntsu) June 2, 2023