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國際
2023-06-06 19:20:35

新郎行禮只顧看手機 新娘尷尬甜笑招呼賓客 步出教堂即「變臉」問罪(有片)

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步出教堂時，新郎全程在滑手機(左)，新娘到教堂門外即變臉問罪(右)。(互聯網)

步出教堂時，新郎全程在滑手機(左)，新娘到教堂門外即變臉問罪(右)。(互聯網)

人生大事，滿堂賓客，竟然這樣不專心！社交平台TikTokTwitter近日瘋傳一段影片，可見一對新人行禮後緊緊牽著手，在親友熱烈祝福下步出教堂，但新郎竟然全程都在低頭滑手機，雙眼幾乎沒離開過手機屏幕，完全沒理會一眾賓客。

新郎如此「置身事外」，只有新娘獨自招呼賓客，勉強擠出尷尬笑容，感謝大家祝福。可是，兩人一步出教堂大門，新娘便立即「變臉」，質問老公為何如此怠慢。但新郎看來沒有歉意，反而擺出無奈表情，說了些話後又看手機，新娘也不再追究，露出燦爛笑容。

新娘埋怨過後，新郎又看手機，最後兩人牽手離開教堂。(互聯網)

新娘埋怨過後，新郎又看手機，最後兩人牽手離開教堂。(互聯網)

網民有嘢講

據悉，片中是肯尼亞一個婚禮。網民看過後紛紛猜測新郎當時在看甚麼資訊，有人替新娘不值，罵新郎「不尊重人，又高高在上」。有人打趣說「男方要不是被逼婚，就是根本不愛女方」、「他在跟小三講話吧」。

報道指，TikTok有第二段影片顯示，他們夫婦其後在婚宴上一起跳舞，看來幸福滿瀉。有網民大讚新娘處理得宜，稱「若是我，就會抓狂了」。

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