新郎隨口邀請出席婚禮 奇洛李維斯驚喜現身 一個笑話冧掂男神？  

奇洛李維斯回信係少女夢想？咁奇洛李維斯親身出席閣下婚禮，又點睇？這位《廿二世紀殺人網絡》(Matrix)影星奇洛李維斯(Keanu Reeves)近日在酒店遇到一名當日舉行婚禮的準新郎，對方隨口邀請他出席婚禮，沒料奇洛李維斯真的出席，令身為粉絲的新娘子驚喜不已。新郎事後還原邀請奇洛李維斯的經過，難道以一個笑話冧掂了他？

57歲的奇洛李維斯上周下塌於英國北安普敦郡(Northamptonshire)一間4星級酒店，據報奇洛李維斯是在當地拍攝Disney+齣有關一級方程車賽車的紀錄片。34歲新娘子Nikki向《新聞周刊》透露，「我老公在酒吧看到他(奇洛李維斯)，便跟他說快將結婚，邀請他來(婚禮)打個招呼，如他想的話可以一起飲返杯」，「他非常友善說他會看看。我們不知道他會不會真的出席，但我老公能跟他說話已很酷了！」

奇洛李維斯｜新郎酒吧見奇洛李維斯 膽粗粗自我介紹

老公James還原邀請奇洛李維斯的一幕，「婚禮當日較早時我在酒吧，職員說奇洛李維斯也在。於是我行出花園，見到奇洛李維斯在喝啤酒，便自我介紹。我跟他握手，告訴他我今天結婚，如果他願意來一下就太好了」，「我說老婆會很想見他，而他無法走漏眼，因為她就是穿著那一大條白裙(婚紗)的人，他大笑起來」。James續稱︰「他(奇洛李維斯)說恭喜，非常之友善親民。我跟他說不要有壓力，不要覺得有義務要來……他說他會看看，因為他正準備吃晚飯，我便離開了，沒再多想。」

婚禮不久舉行，就在Nikki及老公說出「我願意」後，Nikki憶述，當時伴娘正為她整理衣裝，外頭有人說有特別來賓。「我步出庭園，他就在那裡。奇洛李維斯在我們的接待處。我一輪咀說了一堆話，大約是『歡迎光臨我們的婚禮，我的名字是Nikki，你要喝點甚麼嗎？』他說他剛搭完長途機，客氣地回絕，之後留了10至15分鐘跟大家拍照」。

奇洛李維斯｜新娘感「超現實」︰佢拖我手仲抱我！

Nikki甜絲絲的稱︰「奇洛李維斯是我最愛的影星，如我要揀一個明星見面，非他莫屬」，「我是Matrix系列的超級粉絲，看完又看，我也迷《生死時速》(Speed)，哪個女孩不會啊？」Nikki大讚奇洛李維斯，「他謙虛又友善。我感覺到他是真心開心出席婚禮。他其實無必要來，但他就是來了，令我們畢生難忘」，「他拖著我手，給我擁抱並說恭喜——一切都超現實」。

James則透露有趣一幕︰「我們都愛Matrix以及殺神John Wick系列。但外母跟奇洛李維斯及賓客合照時，叫大家一起嗌『Speed』(生死時速)，那有點好笑，因為生死時速是他的更早期的戲」。

奇洛李維斯｜有求必應？奇洛李維斯最少３次「亂入」婚禮

其實今次已是奇洛李維斯第三次「亂入」別人婚禮。2018年他曾在美國紐約現身於民眾Moray及Maura的婚禮；同年9月則在加州聖克魯斯(Santa Cruz)一間3星級酒店，給一對新人驚喜。