斷氣反制｜劍指歐洲經濟 俄停波蘭保加利亞供氣

俄羅斯因出兵烏克蘭與西方國家關係鬧僵，周三更暫停向支持烏國的波蘭和保加利亞提供天然氣，指因為兩國拒絕以俄貨幣盧布交易，是開戰以來首有歐洲國家遭「斷氣」並劍指歐洲經濟，為俄羅斯迄今對西方制裁的最嚴厲反制措施。歐洲國家響應美國加大武器援助烏軍在烏東抗擊俄軍，克里姆林宮已再三警告這將面臨後果，歐洲領袖則批評斷氣舉動是勒索。歐洲天然氣價格昨開市前一度飆升25%。

俄指「斷氣」是落實以盧布付費要求，在國際制裁下保護俄羅斯經濟。克里姆林宮發言人稱，俄國依賴能源出口，否認這是勒索。掌天然氣出口專利的俄羅斯天然氣公司(Gazprom)發聲明稱，本月至今未收到波蘭和保加利亞以盧布付款遂停止供氣，並警告其他歐洲國家勿將天然氣轉予兩國否則減供應量。兩國批評俄方違反合約，保加利亞能源部長尼科洛夫指，「很明顯天然氣在現時戰爭中用作政治和經濟武器」。

俄總統普京上月要求來自「不友善國家」的買家以盧布付費否則斷氣，歐盟指這違反合約，協議定明以歐元支付。歐盟委員會主席馮德萊恩指俄單方面停止供氣給歐洲客戶，顯示其再試圖以天然氣勒索，「無理和不能接受」。波蘭和保加利亞在蘇聯時期是莫斯科的衛星國，均有加入歐盟和北約，波蘭更大力反對俄攻打烏克蘭，保加利亞與俄關係一直良好，但也強烈譴責俄入侵烏。波蘭約五成天然氣從俄輸入，保加利亞則達九成；波蘭稱尚有76%天然氣存量，保加利亞則考慮經土耳其和希臘進口液態天然氣。在歐洲，德國是俄天氣然最大輸入國，俄拒絕透露哪些國家同意支付盧布，據悉奧地利是其中之一。

俄奪更多烏東城鎮

戰事方面，俄軍在烏東取得更多城鎮的控制權，包括頓涅茨克州兩個城鎮，以及東北部哈爾科夫州兩個地區，又向中部扎波羅熱州推進，俄軍聲稱控制該州南部瓦西里耶夫卡市。俄羅斯3個接壤烏克蘭地區昨傳出爆炸聲，有軍火庫起火。俄羅斯總統普京周二會晤到訪的聯合國秘書長古特雷斯，他否認布查平民被殺事件與俄軍有關，也未有回應古特雷斯的停火呼籲。