方力申女友葉萱年初出庭指證性侵　南韓攝理教教主鄭明析面臨30年監禁

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露南韓攝理教教主鄭明析性侵女信徒的惡狼行徑，引起社會關注。南韓檢方21日向法院請求判處鄭明析30年有期徒刑。香港藝人方力申的女友Maple葉萱也是受害者之一，除了在紀錄片公開控訴，更於今年4月赴南韓就此案作證。

鄭明析被要求受500小時性治療

攝理教正式名稱為基督教福音宣教會（又稱JMS，鄭明析名字縮寫）是由鄭明析一手創立，並不被主流基督教接受。據外媒報道，攝理教聲稱在南韓有逾10萬名信徒，300個分支教會，海外有逾1萬名信徒，台灣、日本、東南亞、香港與大陸都有其足跡。