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國際
2023-11-24 10:15:17

方力申女友葉萱年初出庭指證性侵　南韓攝理教教主鄭明析面臨30年監禁

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方力申女友Maple葉萱年初出庭指證性侵　南韓攝理教主鄭明析面臨30年監禁

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露南韓攝理教教主鄭明析性侵女信徒的惡狼行徑，引起社會關注。南韓檢方21日向法院請求判處鄭明析30年有期徒刑。香港藝人方力申的女友Maple葉萱也是受害者之一，除了在紀錄片公開控訴，更於今年4月赴南韓就此案作證。

鄭明析被要求受500小時性治療

攝理教正式名稱為基督教福音宣教會（又稱JMS，鄭明析名字縮寫）是由鄭明析一手創立，並不被主流基督教接受。據外媒報道，攝理教聲稱在南韓有逾10萬名信徒，300個分支教會，海外有逾1萬名信徒，台灣、日本、東南亞、香港與大陸都有其足跡。

據《韓聯社》等媒體報道，鄭明析被指控在2018年2月至2021年9月期間多次性侵2名外籍女信徒，並猥褻另一名南韓女信徒。韓國檢方21日在大田地方法庭的聽證會上，請求法院對鄭明析判處30年有期徒刑。並要求鄭明析接受500小時的性治療計劃，要求他戴電子腳鐐20年。

方力申女友葉萱也是受害者之一，在Netflix紀錄片中勇敢控訴：

涉動用輿論攻擊受害者

檢方強調，鄭明析在服刑後仍毫無悔意實施了數十宗性犯罪，對受害者造成極度痛苦。且鄭明析利用其宗教團體的勢力，在全國範圍內進行集體行動，阻礙偵查機關和司法機關的程序進行，或以輿論攻擊受害者，不惜給受害者造成2次傷害，犯罪性質惡劣。

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自稱救世主「彌賽亞」（Messiah）的鄭明析2009年2月曾因性侵女信徒和挪用組織資金而入獄10年，於2018年出獄。鄭明析被釋放後，遭到多項性侵指控。2022年初，2名女子在南韓召開記者會指控鄭明析，南韓警方在2022年10月再次逮捕鄭明析。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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