旅居墨西哥大熊貓「雙雙」35歲生日當天去世(有片)

旅居墨西哥的大熊貓「雙雙」於上月中、35歲生日當天離世。墨西哥城當局前日才公布雙雙的死訊，亦未有解釋死因，只是指「雙雙」已經遠超過野外生活大熊貓通常15歲的壽命，離世當日享用了動物園為牠準備最愛的蛋糕。

綜合報道，墨西哥首都墨西哥城環境部門當地時間周三(6日)宣布有關消息，報道指，「雙雙」是在查普特佩克( Chapultepec Zoo) 動物園去世。「雙雙」離世當日，享用了動物園為牠準備最愛的蛋糕——椰棗蘋果蛋糕。

動物園僅餘「雙雙」的侄女「欣欣」

「雙雙」於1987年在墨西哥查普特佩克動物園出生，是中國1975年向墨西哥贈送的一對大熊貓「迎迎」和「貝貝」 的第7名孩子，亦是當地最年老的大熊貓。查普特佩克動物園在「雙雙」去世後，僅餘下「雙雙」的侄女、同樣旅居當地多年的33歲「欣欣」。