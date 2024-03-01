旅居西班牙大熊貓「冰星」及「花嘴巴」一家五口啟程返國

2007年起在西班牙生活的一對大熊貓「冰星」及「花嘴巴」及牠們3名子女「竹莉娜」「久久」和「友友」，啟程返回中國。

馬德里動物園於上周五(2月22日)為大熊貓舉行歡送儀式，出中國駐西班牙大使姚敬和馬德里市長阿爾梅達(Jose Luis Martinez-Almeida)亦有出席，並發表致辭。阿爾梅達表示，大熊貓一家給馬德里人民帶來無盡歡樂。他感謝中方信任，與馬德里動物園續簽合作協議，讓可愛的大熊貓繼續陪伴馬德里市民，相信它們將同樣成為兩國人民友誼的紐帶。