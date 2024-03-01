旅居西班牙大熊貓「冰星」及「花嘴巴」一家五口啟程返國

2007年起在西班牙生活的一對大熊貓「冰星」及「花嘴巴」及牠們3名子女「竹莉娜」「久久」和「友友」，啟程返回中國。
馬德里動物園於上周五(2月22日)為大熊貓舉行歡送儀式，出中國駐西班牙大使姚敬和馬德里市長阿爾梅達(Jose Luis Martinez-Almeida)亦有出席，並發表致辭。阿爾梅達表示，大熊貓一家給馬德里人民帶來無盡歡樂。他感謝中方信任，與馬德里動物園續簽合作協議，讓可愛的大熊貓繼續陪伴馬德里市民，相信它們將同樣成為兩國人民友誼的紐帶。
A giant panda family is travelling to China from Spain where they will be part of a conservation program to improve the species’ numbers https://t.co/4gfRXLxkxZ pic.twitter.com/XBCPqaYCnQ— Reuters (@Reuters) March 1, 2024
中國將再借出一對大熊貓到西班牙
大熊貓「冰星」及「花嘴巴」，以及牠們孕育的3名子女，當地周四(2月29日)被運上特製的籠，離開馬德里動物園。貨車由警察開路前往機場，牠們之後送上貨機前往成都，中國及西班牙亦有人員陪伴牠們回國。機上亦準備了竹葉、水及蘋果，供5隻大熊貓享用。
冰星及花嘴巴在2007年借出到西班牙，牠們一家五口返回中國後，中國將再借出一對年輕的大熊貓到西班牙，延續兩國人民逾40年的「熊貓情結」。
🛫 El #Aeropuerto Adolfo Suárez #Madrid-#Barajas despide a la familia de osos panda 🐼 de @zoomadrid en su salida hacia China.— Aena (@aena) February 29, 2024
¡Feliz vuelo 👋! pic.twitter.com/I01Ub5ftZk