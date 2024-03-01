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國際
2024-03-01 12:09:00

旅居西班牙大熊貓「冰星」及「花嘴巴」一家五口啟程返國

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旅居西班牙大熊貓「冰星」及「花嘴巴」一家五口啟程返國。(X)

旅居西班牙大熊貓「冰星」及「花嘴巴」一家五口啟程返國。(X)

2007年起在西班牙生活的一對大熊貓「冰星」及「花嘴巴」及牠們3名子女「竹莉娜」「久久」和「友友」，啟程返回中國。

馬德里動物園於上周五(222)為大熊貓舉行歡送儀式，出中國駐西班牙大使姚敬和馬德里市長阿爾梅達(Jose Luis Martinez-Almeida)亦有出席，並發表致辭。阿爾梅達表示，大熊貓一家給馬德里人民帶來無盡歡樂。他感謝中方信任，與馬德里動物園續簽合作協議，讓可愛的大熊貓繼續陪伴馬德里市民，相信它們將同樣成為兩國人民友誼的紐帶。

中國將再借出一對大熊貓到西班牙

大熊貓「冰星」及「花嘴巴」，以及牠們孕育的3名子女，當地周四(229)被運上特製的籠，離開馬德里動物園。貨車由警察開路前往機場，牠們之後送上貨機前往成都，中國及西班牙亦有人員陪伴牠們回國。機上亦準備了竹葉、水及蘋果，供5隻大熊貓享用。

冰星及花嘴巴在2007年借出到西班牙，牠們一家五口返回中國後，中國將再借出一對年輕的大熊貓到西班牙，延續兩國人民逾40年的「熊貓情結」。

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