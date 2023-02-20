旅日大熊貓「香香」明日登機離開　另外3隻大熊貓亦將於周三返國

在日本東京上野動物園出生及生活了5年多的雌性大熊貓香香，明日將會啟程返回中國，大批民眾昨日趁香香最後一日與遊客見面，到動物園道別。另外，和歌山3隻大熊貓亦將於周三返國。
上野動物園以抽簽形式選出2,600人，於周日上午9時半至下午5時的指定時間入場參觀。據稱有6萬多人參加抽簽，每24人才有1人中簽。日本放送協會（NHK）報道，由於人數眾多，實際每人參觀時間只有短短數分鐘。參觀者紛紛用手機拍照拍影片留念，有人不捨地流下眼淚；有未能中籤的民眾來到動物園，表示即使見不到香香，都希望表達對香香的喜愛與祝福。
和歌山「超級爸爸」永明及2女兒後日送返四川
另外，日本再有3隻大熊貓，將送返中國。包括30歲雄性大熊貓永明，及八歲雙胞胎雌性大熊貓櫻濱和桃濱。有「超級爸爸」外號的永明，於1994年由中國送到和歌山一個主題公園，至今已繁育了16隻大熊貓寶寶，包括櫻濱和桃濱，牠亦是全球人工飼養下，通過自然交配繁衍後代的最高齡大熊貓，不少遊客都專程前來送別，園方後日會舉行送別儀式。３隻大熊貓周三將送返四川，以進行大熊貓繁殖等方面研究。
按照計劃，香香的父母、旅日大熊貓比力和仙女，以及牠們的龍鳳胎曉曉和蕾蕾，將會繼續留在上野動物園。