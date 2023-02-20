旅日大熊貓「香香」明日登機離開　另外3隻大熊貓亦將於周三返國

在日本東京上野動物園出生及生活了5年多的雌性大熊貓香香，明日將會啟程返回中國，大批民眾昨日趁香香最後一日與遊客見面，到動物園道別。另外，和歌山3隻大熊貓亦將於周三返國。

上野動物園以抽簽形式選出2,600人，於周日上午9時半至下午5時的指定時間入場參觀。據稱有6萬多人參加抽簽，每24人才有1人中簽。日本放送協會（NHK）報道，由於人數眾多，實際每人參觀時間只有短短數分鐘。參觀者紛紛用手機拍照拍影片留念，有人不捨地流下眼淚；有未能中籤的民眾來到動物園，表示即使見不到香香，都希望表達對香香的喜愛與祝福。