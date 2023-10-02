旅日大貓熊「真真」一個月流三次鼻血　血壓偏高暫停見客養病

根據上野動物園表示，大熊貓「真真」自本月中旬左右以來已出現3次流鼻血的狀況，而本月20日測量血壓時，證實數值偏高。目前園方已讓「真真」服用藥物，定期測量血壓，並持續監牠的健康狀況，據悉「真真」的食欲和行為沒有變化，狀況還算穩定。

日本上野動物園的大熊貓「真真」因高血壓，身體狀況欠佳，園方決定從本月20日起不再讓牠見客。根據上野動物園表示，大熊貓「真真」自本月中旬左右以來已出現3次流鼻血的狀況，而本月20日測量血壓時，證實數值偏高。目前園方已讓「真真」服用藥物，定期測量血壓，並持續監牠的健康狀況，據悉「真真」的食欲和行為沒有變化，狀況還算穩定。

大貓熊在日本相當受到民眾喜愛

不過為了慎重起見，上野動物園已公布自本月20日起，「真真」將暫停對外亮相，讓牠可以在毫無壓力的環境下好好休養。雌性大貓熊「真真」於2005年7月3日出生於四川，今年已18歲。 根據東京都政府與中國野生動物保護協會簽訂的大熊貓保護和研究協議，牠與雄性大熊貓「力力」於2011年2月21日抵達日本。除非協議延期，否則牠預計將於2026年2月20日返回中國。在上野動物園期間，「真真」和「力力」成功交配，在2017年生下女兒「香香」，隨後又在2021年誕下一對雙胞胎「曉曉」和「蕾蕾」。其中香香已在今年2月時歸還中國。而由於大貓熊在日本相當受到民眾喜愛，大家也很擔心「真真」的健康。上野動物園則表示，一旦「真真」的狀況可以見客，會再公告通知。

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