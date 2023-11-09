旅美大熊貓「美香」一家三口啟程回國(有片)

旅居美國逾23年的大熊貓「美香」、「添添」，以及在華盛頓出生、3歲的「小奇跡」，星期三(8日)啟程返回中國。動物園早上將3隻大熊貓裝入特製旅行包廂，連同約100公斤竹子、飲用水及物資運上卡車，再駛往華盛頓杜勒斯國際機場，由聯邦快遞專機運返成都，旅程約19個小時，一名獸醫和兩名飼養員全程陪同。

華盛頓史密森國家動物園(Smithsonian National Zoo)從9月23日至本月1日為大熊貓舉行「告別派對」系列活動，連日來熊貓館人山人海，很多人表示不捨。中國駐美國大使館公使徐學淵在送別儀式上表示，自2000年「美香」和「添添」來到動物園後，中美在大熊貓保護和研究方面開展了密切及富有成果的合作，未來中國將繼續與包括美國在內的夥伴，在瀕危物種保護研究，以及生物多樣性保護方面開展密切合作。