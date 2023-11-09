熱門搜尋:
床蝨 雙11 騙案 三吉彩花 佳子公主 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-09 10:21:00

旅美大熊貓「美香」一家三口啟程回國(有片)

分享：
旅美大熊貓「美香」一家三口啟程回國。(X)

旅美大熊貓「美香」一家三口啟程回國。(X)

旅居美國逾23年的大熊貓「美香」、「添添」，以及在華盛頓出生、3歲的「小奇跡」，星期三(8)啟程返回中國。動物園早上將3隻大熊貓裝入特製旅行包廂，連同約100公斤竹子、飲用水及物資運上卡車，再駛往華盛頓杜勒斯國際機場，由聯邦快遞專機運返成都，旅程約19個小時，一名獸醫和兩名飼養員全程陪同。

華盛頓史密森國家動物園(Smithsonian National Zoo)923日至本月1日為大熊貓舉行「告別派對」系列活動，連日來熊貓館人山人海，很多人表示不捨。中國駐美國大使館公使徐學淵在送別儀式上表示，自2000年「美香」和「添添」來到動物園後，中美在大熊貓保護和研究方面開展了密切及富有成果的合作，未來中國將繼續與包括美國在內的夥伴，在瀕危物種保護研究，以及生物多樣性保護方面開展密切合作。

「美香」「添添」旅美23年誕4

25歲的「美香」與26歲的「添添」自2000年旅居美國，期間共生了4胎，其中「泰山」、「寶寶」及「貝貝」已經回國，「小奇跡」就在20208月新冠疫情期間出生。在「美香」一家三口回國後，亞特蘭大動物園仍有一對大熊貓姐妹「雅倫」和「喜倫」。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受