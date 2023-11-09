旅美大熊貓「美香」一家三口啟程回國(有片)

旅居美國逾23年的大熊貓「美香」、「添添」，以及在華盛頓出生、3歲的「小奇跡」，星期三(8日)啟程返回中國。動物園早上將3隻大熊貓裝入特製旅行包廂，連同約100公斤竹子、飲用水及物資運上卡車，再駛往華盛頓杜勒斯國際機場，由聯邦快遞專機運返成都，旅程約19個小時，一名獸醫和兩名飼養員全程陪同。
華盛頓史密森國家動物園(Smithsonian National Zoo)從9月23日至本月1日為大熊貓舉行「告別派對」系列活動，連日來熊貓館人山人海，很多人表示不捨。中國駐美國大使館公使徐學淵在送別儀式上表示，自2000年「美香」和「添添」來到動物園後，中美在大熊貓保護和研究方面開展了密切及富有成果的合作，未來中國將繼續與包括美國在內的夥伴，在瀕危物種保護研究，以及生物多樣性保護方面開展密切合作。
Three giant pandas, Mei Xiang, Tian Tian, and Xiao Qi Ji, departed the Smithsonian's National Zoo in the U.S. on Wednesday and are on their way to China. How is their journey home prepared? Click to get more. #GLOBALink pic.twitter.com/HIVUROu2Ly— China Xinhua News (@XHNews) November 8, 2023
「美香」「添添」旅美23年誕4胎
25歲的「美香」與26歲的「添添」自2000年旅居美國，期間共生了4胎，其中「泰山」、「寶寶」及「貝貝」已經回國，「小奇跡」就在2020年8月新冠疫情期間出生。在「美香」一家三口回國後，亞特蘭大動物園仍有一對大熊貓姐妹「雅倫」和「喜倫」。
The Smithsonian's National Zoo sent three giant pandas, who were on loan to the United States, back to China. pic.twitter.com/4aHDJrmkIe— USA TODAY Travel (@usatodaytravel) November 8, 2023