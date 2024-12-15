旅行被設局偷袋 星男憑耳機定位找搶匪集團對質 竟一齊自拍！告誡︰別相信任何人

新加坡一名32歲男子在西班牙巴塞隆拿旅遊期間，被搶匪集團設局偷走其手提包，內有現金、護照及鎖匙等。男子其後憑耳機定位，找到搶匪集團，並冒險跟對方「講數」稱只想取回護照，期間更匪夷所思地跟賊人自拍合照！經此一事，事主直言感想是︰別相信任何人。 旅遊遇劫｜兩賊聯手做戲 偷走事主車上手提包 任職律師的事主林恩楊(Daniel Lim)，在TikTok以帳號Limey_dan發片講述驚險遭遇。他稱當日駕著租來的車，剛從巴塞機場出來，連串戲劇性發展由此展開。他不久被司機A叫住，說他座駕的車胎有問題，於是他便停車跟司機A說話。期間，有另一輛車經過，此車的司機B又跟他說話，指他不能在這裡停車。

就在司機B打岔後，事主發現他放在副駕上的手提包不翼而飛。他大吃一驚，想開車追偷手提包的司機，但已經追不上。他只好立刻cut卡，同時通知女友。女友想起他的手提包內有Samsung Galaxy Buds耳機，提議他用耳機的定位功能，看看能否找到手提包位置，結果果然定位成功。

旅遊遇劫｜趕至一露天茶座 發現有4名匪徒 「我們互相認得」 林男發現，手提包定位在巴塞一間露天茶座。他趕到該處後，立即認出賊人，賊人也顯然認得他，而對方一共有4人。事主憶述，「我們互相認得」，「當時報警已經太遲，故我冷靜下來，跟他們說，我也不想節外生枝，只想取回護照」。

他稱當時遏力確保對方不會發難，心想「如果我心平氣和地跟他們接觸，展示我只想解決問題，也許有機會取回物品」。賊人看到他的言行，也似乎很「明白事理」，透露剛才已把他的手提包，丟棄在機場附近的路上，承諾去取回給他，並留下其中一名賊人陪他。 旅遊遇劫｜其中一名匪徒留低陪他 其餘幫他「搵袋」 事主見友好攻勢似乎奏效，把握時機跟留下來的賊人自拍合照，之後可作為罪證。他當時心想「跟拿起手機拍他相比，一起自拍的挑釁性較小」。最終事主一等便是40分鐘，之後賊人駕車回來，但並無交還手提包，而是接走留下陪他的同黨，便絕塵而去。

旅遊遇劫｜「別相信任何人」也要買旅遊保險及定位裝備 再陷徬徨的事主只好折返機場，並沿路查找手提包，最終在機場報警。令他喜出望外的是，警員告訴他有的士司機拾到他的手提包並交予警方。手提包內250歐元已被賊人取走，但他總算找回信用卡、護照及鎖匙。據報警方起初不願立案，在事主堅持要向保險公司提供報案文件，警員才答應。事主告誡民眾旅遊時，必須事事保持警惕，「永遠不要相信任何(陌生)人，即使是在公共或安全的地方」。他也建議要買旅遊保險，以及一些可以定位的裝備。