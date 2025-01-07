旅遊達人提醒勿「這樣穿」過機場安檢 美國TSA點名3種衣服物料拖慢安檢

外國旅遊達人勞里(Laurie)在TikTok拍片建議，去機場搭飛機時，最好不要把衣物綁在腰間，或穿著bling bling服飾，以免通過安檢時可能拖慢時間。《紐約郵報》指出，美國運輸部門上月已提醒旅客，避免穿3種物料的衣服通過安檢。
勞里是機師的妻子，常搭飛機周遊列國。她在片中提醒，「任何東西都不能綁在腰間」，衣物應該放進行李或穿上身。此外，也不應穿著「閃亮亮」的衣服，因為「這可能延誤你趕上航班」。
網民質疑
但勞里並沒解釋原因，不少網民因此質疑，稱「我想穿甚麼就穿甚麼」。也有人證實勞里說得沒錯，指試過因衣服有閃片而被額外檢查。有人則提出，只要早些到機場，即使安檢拖慢一些，也問題不大。
過機場安檢時不宜穿甚麼衣服？
《紐約郵報》報道，美國運輸安全管理局(TSA)去年12月在Facebook發文提醒，「閃片、珠珠、閃亮的線，我的天啊！如果你的聖誕毛衣有這些東西，通常會觸動我們的安全設備，要進行額外檢查。我們建議把這些鈴鐺毛衣收起、帶著旅行，而非穿去機場」。
搭飛機不要穿短褲？
網紅空少Tommy Cimato之前也發文提醒網友，「搭飛機時不要穿短褲」，因為不知道飛機座位是否乾淨，相反若穿長褲，便可減少皮膚與座位的接觸，「細菌會少一點」。德州資深空姐Cher Killough在貼文下方留言，「如果我們要疏散乘客，你必須滑下(逃生)滑梯，(若穿短褲)屁股就會燒焦」。