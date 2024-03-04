旅韓大熊貓「福寶」返國前最後露面　民眾等近7小時見5分鐘(有片)

南韓出生大貓熊「福寶」4月初將返回中國，周日(3日)為最後一個公眾展出日，數千民眾前去送別，有人排隊7小時只為見福寶「最後一面」，由於訪客甚多，遊客分批進入，每批遊客只可在館內停留5分鐘。
福寶2020年7月20日於南韓出生，現時體重現已逾100公斤，被粉絲們暱稱為「福公主」。根據中韓「推進大熊貓保護研究合作」協議書，福寶年滿4歲需要送返中國繁殖，昨日是福寶最後一日南韓「返工」，位於南韓京畿道龍仁市愛寶樂園一大早就湧進大批粉絲有民眾凌晨3點多就去排隊，有網民表示，進入愛寶樂園後，貓熊世界等待時間指示牌上寫著「400分鐘」，即入場後也要等6小時40分鐘才能看到福寶。
飼養員姜哲遠將陪同福寶返中國
福寶搭今日起進行為期1個月的檢疫和健康管理，並適應運輸籠。《新華社》報道，福寶將於4月初回國，入住四川「中國大熊貓保護研究中心」神樹坪基地，並進行配對。愛寶樂園園長鄭東熙表示，為減少福寶旅途中的不適，韓方特別準備了防震動車輛前往仁川機場，之後將搭乘中國派出的專機回國，南韓福寶的飼養員姜哲遠將陪同福寶返中國。
Fu Bao, the first giant panda born in South Korea through natural breeding, is on display for the final day on Sun. Afterward, it will be placed in a separate space for a month for health examinations & quarantine before returning to SW China's Sichuan in April as scheduled. pic.twitter.com/bWhV9mXNME— Global Times (@globaltimesnews) March 3, 2024