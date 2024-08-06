旋風式5日訪7州拉票 賀錦麗今公布副手人選

鎖定成為美國民主黨總統候選人的賀錦麗，據報將於當地時間周二公布副手人選，然後於接下來5日旋風式在7個關鍵州份拉票。最新民調顯示賀錦麗支持度領先共和黨對手特朗普1個百分點，難言有優勢，但據報揚言必定投票的民主黨選民達85%，創今年新高，而且賀錦麗的黑人票源鞏固，或有助取勝。

消息人士指賀錦麗周日與3名熱門副手人選會面，包括賓夕法尼亞州州長夏皮羅(Josh Shapiro)、亞利桑那州參議員凱利(Mark Kelly)，以及明尼蘇達州州長沃茲(Tim Walz)。消息指，賀錦麗上周五亦曾與另一副手人選、交通運輸部部長布蒂吉格(Pete Buttigieg)會晤90分鐘，也曾與其他人選作視像會面。全部潛在人選的共通點是均為白人男性，並曾贏得郊區、白人及獨立選民的選票。