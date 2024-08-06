旋風式5日訪7州拉票 賀錦麗今公布副手人選

鎖定成為美國民主黨總統候選人的賀錦麗，據報將於當地時間周二公布副手人選，然後於接下來5日旋風式在7個關鍵州份拉票。最新民調顯示賀錦麗支持度領先共和黨對手特朗普1個百分點，難言有優勢，但據報揚言必定投票的民主黨選民達85%，創今年新高，而且賀錦麗的黑人票源鞏固，或有助取勝。
消息人士指賀錦麗周日與3名熱門副手人選會面，包括賓夕法尼亞州州長夏皮羅(Josh Shapiro)、亞利桑那州參議員凱利(Mark Kelly)，以及明尼蘇達州州長沃茲(Tim Walz)。消息指，賀錦麗上周五亦曾與另一副手人選、交通運輸部部長布蒂吉格(Pete Buttigieg)會晤90分鐘，也曾與其他人選作視像會面。全部潛在人選的共通點是均為白人男性，並曾贏得郊區、白人及獨立選民的選票。
美聯社稱，周二起賀錦麗會聯同副手到賓夕法尼亞、威斯康辛、密歇根、北卡羅來納、喬治亞、亞利桑那及內華達州拉票。此外，她的陣營發起「共和黨人支持賀錦麗」行動，據報已拉攏了數十名共和黨政治人物加入，包括前防長哈格爾及白宮前新聞秘書格里沙姆，冀藉由其呼籲吸納本來支持美國前駐聯合國大使黑利、共和黨內立場相對溫和的選民。
「定必投票」民主黨選民增
哥倫比亞廣播公司(CBS)及YouGov的最新民調顯示，賀錦麗的全國支持度為50%，領先特朗普1個百分點；民調並顯示85%民主黨人稱定必投票，較上月拜登參選時高4個百分點。民調也發現，賀錦麗在黑人選民的支持度達81%，較上月時拜登的73%更高。