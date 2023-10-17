日企員工靠「擲骰」決定人工　達成1條件還可直接翻倍

通常員工的加薪幅度，是由公司方定奪，不過日本一間企業想出了超創新辦法，讓員工擁有自己「擲骰」決定薪資的權利，如果連續三個月都骰出一樣的結果，還可以直接「人工翻倍」！根據日媒報道，這間創新的企業，是位於神奈川縣鎌倉市IT公司「Kayak」，公司的座右銘是「讓事情變得有趣」，公關部負責人梶洋子解釋，這句座右銘體現了公司的三大企業理念，一、我們希望自己變得有趣，二、我們希望被別人視為有趣的存在，三、我們希望讓世界上更多的人覺得有趣。