日企員工靠「擲骰」決定人工　達成1條件還可直接翻倍

通常員工的加薪幅度，是由公司方定奪，不過日本一間企業想出了超創新辦法，讓員工擁有自己「擲骰」決定薪資的權利，如果連續三個月都骰出一樣的結果，還可以直接「人工翻倍」！根據日媒報道，這間創新的企業，是位於神奈川縣鎌倉市IT公司「Kayak」，公司的座右銘是「讓事情變得有趣」，公關部負責人梶洋子解釋，這句座右銘體現了公司的三大企業理念，一、我們希望自己變得有趣，二、我們希望被別人視為有趣的存在，三、我們希望讓世界上更多的人覺得有趣。
連續三個月擲骰結果相同可享「人工翻倍」福利
而實現這項理念的其中一環便是「骰子人工」制度，員工們每個月可以參加擲骰活動，將每月工資的百分比乘上骰出點數的百分比，來確認該月的實際工資金額，如果連續三個月，骰出來的結果都相同，還可以直接享有「工資翻倍」的福利，該制度深受員工歡迎。此外，該間公司還有一個特殊的系統，稱為「Zenin人力資源部」，他們會把「人力資源部」的頭銜，放在所有員工的名片上，讓員工可以詢問周圍優秀的人「加入我們公司怎麼樣？」，而被這樣提問的人，可以免去第一階段的面試，透過自己成為招募人員，讓員工可以體驗成為公司主人公的感受。
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