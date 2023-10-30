日元貶值遊日成風　京都中小型酒店生意卻更慘淡：人力成本撐不住

外國遊客傾向選擇高級酒店

日媒《日刊現代》（日刊ゲンダイ）報道，最近日本觀光業復甦，京都市旅遊協會統計，市內109家主要飯店今年8月份入住率達69.3％，比去年同月增長19.4％。雖然比起COVID-19疫情前2019年同月的83.1％還有一段距離，但隨賞楓季節來臨，入住率可望持續增長。且8月份的平均房價為1萬6303日幣（約港元329），已連續9個月超過2019年同月的水準，但是外國遊客更傾向於選擇高級飯店，像是安縵酒店（AMAN）、麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）等等。那些房價每晚不到1萬日幣（約5港元22）的中小型飯店在賞櫻季、賞楓季期間的住客變的更少，生意更加慘淡，處境艱難。報道引述一名京都連鎖飯店人員說法，比起大型飯店，中小型旅宿如商務旅館的房間大多是單人或半雙人房，沒有提供早餐以外的餐食，旅館腹地也沒辦法停進遊覽車，成為外國旅客、旅行團投宿的阻力。

該工作人員也提到，疫後勞動力、能源成本上漲，館內清潔和前台人力不足，導致較小規模的旅宿業者無法接待更多客人，更甚者以倒閉收場。目前有些中小型飯店轉攻長期住宿需求的國內散客，儘管飯店房價收益變低，但也因為減少單次2000元至3000元日幣（約港元104元至156）的清潔成本，利潤也相對增加不少。

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