日內閣府民調逾8成半人憂被捲入戰爭　6成關注北韓及中國動向

日本內閣府今日（7日）公布，一項有關自衛隊以及國防問題的民意調查。其中對自衛隊的關注達到78.2%，是有關調查史上最高。在被問到認為日本會否捲入戰爭的危機中，有達86.2%的受訪者表示相信日本會被捲入戰事。而在關注的國防問題，關於「北韓的核子及導彈開發」以及「中國的軍事現代化及東海行動」都分別有逾逾6成人表示關注。

日本內閣府在去年11至12月期間，以郵遞的方式向全國18歲以上的日本人發放問卷。當中就有關日本自衛隊的規模，有53%的受訪者認為目前的規模已經足夠，但仍有41.5%表示有需要加強。

逾4成支持擴軍

對於自衛隊的關注方面，有78.2%受訪者表示關注自衛隊的情況，對比疫情前在2018年舉行的同類調查上升了4個百分點，並且是自1978年進行調查以來的新高。在被問到以目前國際形勢之下，有多相信日本將被捲入戰爭的危機之中，有86.2%的受訪者表示相信，比之前一次調查多0.4個百分點。

而對於日本人的關注議題中，以「北韓的核子及導彈開發」佔最高，有68.9%，不過對於「中國的軍事現代化及東海周邊行動」亦有61.3%。對於是否贊成將大學的研究機構以及民間的先進技術用於防衛用途，就有多達83.6%受訪者贊成，反對則只有15.1%。

有關的調查在2019年起因為疫情等而暫停，而今次的調查亦改由以前的面對面訪問改為以郵寄進行。