日動物園北極熊扭腰搖臀爆紅　網民大讚：熊界瑪麗蓮夢露(有片)

日本熊本市動植物園雌性北極熊「Maruru」出名才華橫溢，懂得掟波取零食、戴上頸圈等雜技，深受民眾和遊客歡迎。牠早前一段影片卻爆紅。畫面中可以看到牠靠牆雙腳站立，用兩手抱著頭來扭腰，彷彿在賣弄性感，影片至今吸引逾2,000萬觀看次數。

綜合報道，影片於上月20日拍攝，片中可看到Maruru在陽光下以雙腳站立，靠在牆壁前，用雙手從頭部一路撫摸向下，小腰輕擺，搔首弄姿的姿態彷彿在性感熱舞。拍攝者受訪時表示，他幾乎每天都到動物園為Maruru拍照，他形容，Maruru跳熱舞前會突然站起來，彷彿是刻意跳舞給遊客看。