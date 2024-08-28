日動物園北極熊扭腰搖臀爆紅　網民大讚：熊界瑪麗蓮夢露(有片)

日本熊本市動植物園雌性北極熊「Maruru」出名才華橫溢，懂得掟波取零食、戴上頸圈等雜技，深受民眾和遊客歡迎。牠早前一段影片卻爆紅。畫面中可以看到牠靠牆雙腳站立，用兩手抱著頭來扭腰，彷彿在賣弄性感，影片至今吸引逾2,000萬觀看次數。
綜合報道，影片於上月20日拍攝，片中可看到Maruru在陽光下以雙腳站立，靠在牆壁前，用雙手從頭部一路撫摸向下，小腰輕擺，搔首弄姿的姿態彷彿在性感熱舞。拍攝者受訪時表示，他幾乎每天都到動物園為Maruru拍照，他形容，Maruru跳熱舞前會突然站起來，彷彿是刻意跳舞給遊客看。
專家：Maruru不是在跳舞
影片吸引大批網民上網「朝聖」，相關影片觀看次數至今已逾2,000萬，許多網民留言驚呼「北極熊也會熱舞」、「太性感了吧」、「牠上輩子可能是性感舞者」、「簡直是北極熊版的瑪麗蓮夢露」。不過，北極熊會跳舞嗎？亞洲動物醫療研究中心專家的答案是否定。他指出，Maruru並不是在跳舞，牠可能是因為感到身體發癢，也可能是在用磨蹭背部的方式「標記」地盤。
マルル～ 重要な お知らせです TBSテレビ「アッコにおまかせ！」８月25日（日）放送の当番組にて「この夏、話題の画像&動画」をご紹介する予定です。但し 大ニュースなどが 飛び込んだ時には 中止に なる 可能性が 有りますので pic.twitter.com/6Ca6ZT4zJC— ランサー (@sin5650) August 24, 2024