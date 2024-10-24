日動物園袋鼠合照自動擺出天團氣勢　網民：前排姿勢太性感了

日本一間動物園上載相片，顯示14隻袋鼠或站或臥，卻渾然天成的構成團隊隊形，令人聯想到偶像團體在舞台上的擺位甫士，令相片在網上瘋傳。日本網民還幫牠們P圖到各種場景，無違和感融入各種場景的畫面讓網民不亦樂乎。

位於日本福岡縣北九州市的動物主題遊樂園「響動物世界」(ひびき動物ワールド)是一間專門飼育有袋類動物的遊樂園，園區內超過250隻以上各類小、中、大型有袋類動物，是日本最大的有袋類動物飼育園區。園區在社交平台X的專頁上發布了一張袋鼠的團體照，表示：「袋鼠確實是一種群居動物，不過像這樣組成令人連想到偶像團體的陣型也是十分罕見。」從畫面中可見，一共有14隻袋鼠在園區中擺出合照的陣容，然而牠們或站或臥，視線更各自移開不看鏡頭，擺出有型架式的畫面，猶如偶像團體合照。