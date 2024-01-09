日厚生勞動省倡成人每日睡逾6小時　假日「補眠」或損健康

日本政府厚生勞動省彙整2023年版增進健康睡眠指引，建議成人每天要睡超過6小時、小學生要睡9至12小時、中學生睡8至10小時，長者則是每天不要多於8小時。 長者應注意睡眠時間 《讀賣新聞》報道，這次指引是繼2014年版後相隔9年再度修正，跟上次不同的是，這次特別針對不同年齡層提出睡眠建議時間。按指引，成人每天最好睡6小時以上，但如果在假日「補眠」，可能會損害健康。此外，長者睡眠或午睡時間過長，可能增加死亡風險，因此呼籲長者注意睡眠時間。

有研究指，睡眠不足可能跟兒童肥胖、抑鬱及學業成績退步有關，因此指引建議1到2歲幼童睡眠時間為11至14小時、3到5歲為10至13小時，並呼籲不要讓兒童養成熬夜或遲起床的習慣。