日商店招牌萌B變鬼娃 網民驚訝：似被燒過 點解會咁？

日本滋賀縣長濱市服飾雜貨店「はんがい」，其招牌上原本是一個萌萌的嬰兒，但去年因為天氣酷熱、顏料慢慢化開，變為雙眼和嘴巴發黑的恐怖片鬼娃，卻因此在社交網爆紅。事隔1年多，老闆仍「由得佢」，招牌上原本可愛的BB已「進化成」……
老闆：顏料融化是第一次
日媒報道，「はんがい」創立於1933年，售賣服飾、寢具、雜貨等7萬多件商品，招牌和官網上都有一個萌B，配上設計對白：「有很多便宜的好東西啊！」但去年8月卻變了樣，老闆板谷政直當時受訪稱，他被客人告知才發現招牌走樣，「今年(2023年)比往年熱，連日酷暑導致招牌上的顏料遇熱融化。招牌已設置了9年，顏料融化還是第一次」。
換招牌被耽誤
板谷政直當時表示，有人慕名而來拍照，但自己也擔心有民眾被招牌「嚇親」或者感到不安，希望趕快換掉招牌，但因為盂蘭盆節假期而耽擱。
萌B進化史：
網民：嬰兒變了怨靈
估不到事隔1年多，有網民上周到訪「はんがい」卻發現，不僅招牌沒更換，去年的鬼娃甚至「進化」成猛鬼模樣。社交平台「X」帳戶@MokeibaseYamat在本月12日分享照片表示，「去年成為話題的長濱市『はんがい』招牌，因為今年的酷暑進一步惡化，現在就像被燒過一樣」。
網民「143_snorlax_gon」也在本月7日分享，表示住所附近的另一間分店，招牌上的嬰兒已變「怨靈」了。未知老闆甚麼時候才「的起心肝」更換招牌。