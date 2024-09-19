日商店招牌萌B變鬼娃 網民驚訝：似被燒過 點解會咁？

招牌上原本是可愛的BB，1年多後卻變成嚇人鬼娃。(互聯網)

日本滋賀縣長濱市服飾雜貨店「はんがい」，其招牌上原本是一個萌萌的嬰兒，但去年因為天氣酷熱、顏料慢慢化開，變為雙眼和嘴巴發黑的恐怖片鬼娃，卻因此在社交網爆紅。事隔1年多，老闆仍「由得佢」，招牌上原本可愛的BB已「進化成」……

老闆：顏料融化是第一次

日媒報道，「はんがい」創立於1933年，售賣服飾、寢具、雜貨等7萬多件商品，招牌和官網上都有一個萌B，配上設計對白：「有很多便宜的好東西啊！」但去年8月卻變了樣，老闆板谷政直當時受訪稱，他被客人告知才發現招牌走樣，「今年(2023年)比往年熱，連日酷暑導致招牌上的顏料遇熱融化。招牌已設置了9年，顏料融化還是第一次」。

換招牌被耽誤

板谷政直當時表示，有人慕名而來拍照，但自己也擔心有民眾被招牌「嚇親」或者感到不安，希望趕快換掉招牌，但因為盂蘭盆節假期而耽擱。