日國會計劃本月推防威迫拍攝AV法例　團體反批評指將性搾取合法化

日本自上月開始降低成人年齡至18歲，有聲音關注將令原受未成年人保護法保障的18、19歲的青年，失去無條件取消拍攝合約的權力，或令他們被成人影片(AV)業界以不當合約等強迫拍攝成人影片。日本在野黨與執政自民黨及公明黨，周三(11日)在國會進行會議，計劃在本月提出防止威迫拍攝的法例，但是有關注組織認為，有關的建議是將「性搾取合法化」，令有關計劃也可能胎死腹中。

自民黨及公明黨，周三邀請立憲民主黨、日本維新會、日本共產黨及國民民主黨的有關議員一同會議，執政黨方面計劃提出法案上國會，並希望在6月15日會期完之前達成共識通過有關的法案。根據法案要求，演出者須在簽約後20日才開始拍攝，影片亦需要在拍攝後的3個月才可以公開，並且在公開後的一年內，演出者可以無條件解除合約。合約若有欺瞞成份，將可被判處3年以下的監禁。在野黨對有關建議除了希望可以延長期限之外，大致上表示同意。

關注組織：將不法行為變成合法

然而，關注團體對有關建議感到不滿。團體要求對18、19歲人士，加入可無條件及無限期的解約權力，同時也批評法案將AV定義為「性交或類似行為姿勢」而有所不滿，並指是將「用金錢支付的性行為合法化」。同時，團體指現時AV拍攝被視為不法行為，但在法案通過後，將讓「不法行為變成合法」。在關注組織可能發動在東京都內示威抗議下，部分在野黨也可能因此而退出有關討論。有在野黨議員指出，由於在夏天參議院改選後，朝野間的對立或會加劇，因此若今次的共識也不能達成的話，未來要再次立法及取得共識將會更困難。

在野黨憂往後或難達成協議

有關的立法主要是因為在今年4月，日本將成人年齡下調至18歲。而根據日本的未成年人士保護法中，未成年人士在未得到家長同意下，可以無條件取消拍攝合約，而在新成人年齡下，原本受到保障的18、19歲青年，失去了有關的權力，令社會擔心被強迫或威脅拍攝成人影片的18、19歲青年增加，而執政黨就在4月開始與在野黨共同討論推進法案。