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國際
2024-05-01 23:09:16

日圓瘋狂貶值引爆買潮 外國遊客擲錢掃貨 名牌手袋平2000美元

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外國遊客到日本掃貨，毫不手軟。(資料圖片)

外國遊客到日本掃貨，毫不手軟。(資料圖片)

因日圓持續貶值，湧入日本的外國遊客數量創新高，許多人花錢毫不手軟，不只大手購入和服及刀具，更盡情飽嚐豐盛日式料理。

遊客：買了3對鞋 平常不會這樣做

一名36歲的法國遊客在東京淺草滿足了購物慾，笑稱：「我買了3對鞋，這不是我通常會做的事。」她說，像是ConverseNikeAdidas等運動品牌，雖然歐洲也有，但由於日圓貶值，在日本這裡「真的很值得」購買。

另一名31歲意大利遊客表示，「食物真的很便宜。(我花了很多錢)在食物上，吃遍所有想嘗試的食物」。

遊客一口氣買15件和服

遊客爆買，商店也從中得益。一間傳統日本二手貨商店職員表示：「很多人都會計算價錢，當換算成自己國家的金額時，他們會說：『哇，我也要買這個』。昨天有人一口氣買了15件和服。」一間刀具店的店員亦指：「由於日圓貶值，即使價格上漲，外國顧客仍會大量購買手工刀具。」

根據統計，外國遊客於3月首次超過300萬人次，比20193(新冠疫情之前)增加11.6%。與去年同期相比，今年頭3個月人均支出激增52%

日圓貶值，對歐美民眾來說，赴日旅遊相當吸引。(資料圖片) 日圓貶值，日本迎來遊客潮。(資料圖片) 日圓貶值，日本迎來遊客潮。(資料圖片)

日圓持續弱勢

匯率波動是主要原因。2019年，美元兌日圓匯率為112日圓，51日匯率則來到158日圓，創34年來新低，429日一度觸及160日圓。

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若以日本吃一碗拉麵價格約1,000日圓換算，2019年約為8.9美元，現在則是6.3美元。

名牌手袋平一大截

在東京，售價70萬日圓的高級手錶或手袋，現在換算成美元，售價為4,430美元，較5年前的6,250美元便宜很多。此外，遊客付款時出示護照，許多商店還可再扣除10%消費稅。

根據日本觀光廳數據，人均消費最多的是澳洲人，其次是英國和西班牙遊客。

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