日圓瘋狂貶值引爆買潮 外國遊客擲錢掃貨 名牌手袋平2000美元

因日圓持續貶值，湧入日本的外國遊客數量創新高，許多人花錢毫不手軟，不只大手購入和服及刀具，更盡情飽嚐豐盛日式料理。

遊客：買了3對鞋 平常不會這樣做

一名36歲的法國遊客在東京淺草滿足了購物慾，笑稱：「我買了3對鞋，這不是我通常會做的事。」她說，像是Converse、Nike和Adidas等運動品牌，雖然歐洲也有，但由於日圓貶值，在日本這裡「真的很值得」購買。

另一名31歲意大利遊客表示，「食物真的很便宜。(我花了很多錢)在食物上，吃遍所有想嘗試的食物」。