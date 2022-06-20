日圓貶值｜日圓大跌 100円店告急！指望兩招救命

日圓兌港元走勢、買日圓時機、日圓還會跌嗎……是準備「儲彈藥」去日本的人最興趣、最關心的話題，但對日本均一價賣貨的「100円店」來說，日圓狂跌卻不能隨便加價，令其營運陷入困境。

日圓跌 Dasio誓保100円定價

其中一間100円連鎖店、大創百貨Dasio的社長矢野靖二，近日接受英國《金融時報》訪問，他直認日圓貶值令公司營利大縮水，「但我們沒有加價，我們會保護100円的定價。」

報道指，日本目前有逾8,400間100円店，約6%開設於新冠肺炎疫情爆發後，疫情持續、日圓走弱加上烏克蘭戰事的影響，令主打均一價的100円店大受衝擊。此外，Dasio大部分產品是在外地生產再進口日本，加上物流因疫情受影響、運送成本一度較疫情前高一倍，令Dasio傷上加傷。

矢野靖二透露該公司兩大變通方法，應對日圓大跌及上述影響的衝擊。其一是減少在海外生產貨品，據報Daiso於5年前有70%產品是海外生產，包括在泰國及越南的自家廠房，目前已減至65%，但公司期望進一步降低比重，以節省物流成本以及正在上升的海外生產成本；該公司擬於2028年在日本西部開設新生產線。

日圓弱勢 Dasio仍計劃增520間分店

另一變通方法是打造兩個自家品牌，主打300円產品，提高利潤之餘又可保留100円產品。Daiso計劃於2023年2月前在日本及海外增加520間分店，其中逾30%會以兩個新品牌命名。日本調查機構帝國數據銀行(Teikoku Databank)分析師Daisuke Iijima指100円店確實生意難做，指其均一價的運作模式會窒礙公司增長，因利潤減少會導致影響擴充，但不賣100円產品又不行，「除非貨架上有賣100円產品，否則顧客就不會來」，且價廉之餘又要物美。